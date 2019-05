Må kunne forvente mer av en partileder

Listhaug har gjort det til en vane å unnskylde sine utsagn med at de «tas ut av konteksten.» Nå sier altså Siv Jensen det samme.

Tror ikke det var en glipp

Jeg tror ikke dette var en glipp fra Siv Jensens side. Tvert om, jeg tror det var nøye kalkulert for å skape jubel blant festdeltakerne. Med dette lar hun landsmøtedeltakerne tro at også hun som partileder innerst inne er enige med en del av det grumset som kommer fram i omtalen av venstresiden generelt og Ap spesielt. Så kan hun selvsagt unnskylde seg etterpå og si at «nei, jeg har respekt for mine politiske motstandere.»

Bør være bevisst sitt ansvar

Det hjelper ikke med «glimt i øyet» når en bruker slike ord. Det hadde blitt slått ned på i ethvert møte i Storting, kommunestyre eller andre organer. Og det med rette, språket vårt er ikke så fattig at en behøver bruke ord som – uavhengig av «kontekst» – er sterke, nedsettende karakteristikker av andre mennesker. En partileder, som i tillegg innehar et av landets høyeste tillitsverv, bør være bevisst det ansvaret de har for å sette de gode eksemplene for hvordan vi omtaler hverandre, ikke det motsatte.