Private, frivillige, ideelle og det offentlige må jobbe sammen for et best mulig helsetilbud, men det offentlige skal ha et hovedansvar. Det skal ikke være lommeboken din som avgjør hvor stor valgfrihet du har.

Jeg er fullstendig enig i at man ikke skal tjene penger på sårbare mennesker. Ingen mennesker skal utnyttes til fordel av økonomiske interesser. Det er noe vi i Stavanger Høyre er opptatt av. Derfor retter vi søkelyset på det som kan utfordres: systemet. Vi har et fantastisk helsesystem, men ingen systemer er perfekte. Vårt system er overbelastet og vi har en eldrebølge i horisonten.

Lite fremtidsrettet

Å fortsette å satse på en institusjonell eldreomsorg er lite fremtidsrettet. Derfor jobber vi med å videreutvikle Leve Hele Livet og tilrettelegge for at kommunale helsetjenester tar i bruk mer velferdsteknologi. Dette skal forhåpentligvis gjøre folk i stand til å bo hjemme lenger og samtidig leve lenger og mer innholdsrike liv. Da er det viktig at de får et tilbud som passer deres behov, og et privat sykehjem er et godt alternativ. I dag har vi ett eneste privat driftet sykehjem i Stavanger.

Frykt ikke

Thor Thorsen skriver i hans flotte innlegg 22. august at han er bekymret for at bakenforliggende konsern vil se på ham som en forretningside som kan utnyttes kommersielt. Til han og andre som tenker det samme, vil jeg si: Frykt ikke! Det jobber vi i mot. Høyre ønsker en offentlig finansiert helsetjeneste der befolkning får rettferdig fordelt helsehjelp etter behov. Dette er ikke i strid til fritt behandlingsvalg. Fritt behandlingsvalg betyr bare at den enkelte kan velge den behandlingen som er best for seg selv, eller det behandlingsstedet som har kortest ventetid, uavhengig av størrelsen på lommeboken. De private tilbyderne er et supplement, og er viktig for å kunne sammenligne tjenester på kostnad og kvalitet. Vi ønsker fritt brukervalg i Nye Stavanger, slik at den enkelte selv kan velge hvem som skal komme hjem til seg eller hvilket sykehjem man vil bo på. Det blir spesielt viktig for våre nordligste bydeler.

Man skal ikke tjene penger på sårbare mennesker når det er det offentlige som står som ansvarlig for helsesystemet. Private aktører skal kun utføre oppgaver på vegne av det offentlige. Dersom en privat eller ideell aktør kan levere helsetjenester til bedre kvalitet, uten at det koster skattebetalerne mer, er det en god løsning for alle. Det viktigste er pasientens beste og ikke ideologiske skylapper om eierskap.