Gauselstien – enkeltmenneskes kamp mot byråkratiet

I tillegg gjør Aftenbladet et poeng av at det bare er «velstående» som har råd til å gå til denne type søksmål mot allmennheten/les: kommunen, mens den lille mann blir overkjørt og umyndiggjort. I tillegg skal kommunen betale minst mulig for den del av eiendommen de eksproprierer.

At den lille, store og mellomstore mann blir overkjørt når byråkratiet handler på vegne av allmennheten. Dette er en problemstilling Aftenbladet burde fokusere mer på.

Koster mye

Takk vår herre for at vi har noen «velstående» som orker å ta kampen opp mot allmennheten/byråkratiet. I vårt samfunn koster det mye å få utprøvd byråkratiets fortolkning av regelverket eller, for den saks skyld, politikernes beslutninger og konsekvensene ved gjennomføringen. Rettsvernet til den enkelte er gradvis blitt svakere og svakere til fordel for allmennhetens behov. Når vi så opplever at avisen også velger å svikte enkeltmennesket, så vil det være vanskelig å nå frem med en sak mot byråkratiet. Vi har alle utallige eksempler på enkeltpersoner som har kjempet en håpløs kamp mot kommunens fortolkning av regelverket, for ikke å snakke om Fylkesmannens fortolkning av regelverket. Da trenger du å være velstående. Når avisen også velger å ta allmennhetens side, blir det ekstra vanskelig å nå frem med en sak som eventuelt må til høyesterett for at det skal skapes presidens/ny fortolkning av regelverket.

Vaktbikkje

Jeg som abonnent av Aftenbladet gjennom snart 55 år, forventer at dere opptrer som vaktbikkje overfor myndighetenes fortolkninger og er beredt til å stille opp for den enkeltes kamp mot byråkratiet. Når byråkratiets ressurser tas i bruk for å verne om deres makt, må vi være «velstående» for å vinne kampen. Paradokset i Norge er at om Jonas eller Erna styrer landet, er det samme byråkrati som gjør fortolkningene og som utarbeider beslutningsunderlaget politikerne bruker til å ta en beslutning.

Hipp hurra for flertallsmonopolet vi har i det «demokratiske» Norge! Det er noe i tiden som kan tyde på at vår demokratiske beslutningsmodell er i ferd med å råtne på rot. Kommende generasjoner uten oljeinntekter, har ikke råd til å finansiere en så dyr beslutningsmodell hvor bare det å flytte på noen komma og endre et par bisetninger i en lov skal koste oss millioner av kroner, og hvor vi har politikere som har mer enn nok med å forsvare sine maktposisjoner istedenfor å lytte til folket, og hvor det å reversere en dårlig beslutning er noe som er utenkelig for dem.