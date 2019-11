Bergens Tidendes førsteside 11. november sjokkeres man av et digert oppslag med en pensjonert professor, Einar Sletten, som mener at klimaendringene er naturlige. Den samme artikkelen ble publisert på Aftenbladet.no.

Sletten er tidligere professor i kjemi. Altså verken er han, eller var han, klimaforsker. Han kunne like gjerne vært professor i italiensk renessansepoesi. Da hadde han vært like lite kompetent til å trekke i tvil klimaendringene, som utallige forskningsrapporter og ekspertpanel har dokumentert hinsides enhver tvil.

Sletten kom altså ikke med en kvalifisert ekspertuttalelse, men en høyst personlig oppfatning. Det var derfor meningsløst å bruke en professortittel på den måten BT og Aftenbladet gjorde.

Mange lar seg imponere av professortitler og tillegger professorer kompetanse og kunnskap langt utover deres fagfelt. Det har farlig påvirkningskraft. Det er pinlig at Norge ligger på tredjeplass i verden blant dem som benekter at klimaendringene i vesentlig grad er menneskeskapte.

BT og Aftenbladet kan nå ha bidratt til at Norge stiger på denne skammens statistikk.

Konstruert, verdiløs debatt

I artikkelen var en slags for-og-imot-debatt mellom Sletten og direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret. Bjerknessenteret er det største naturvitenskapelige klimasenteret i Norden.

I motsetning til Einar Sletten, har Tore Furevik, som er professor og ledende ekspert i klimaforskning, topp-kompetanse til å uttale seg om klimaspørsmål. Når BT konstruerer en «moderat» og «balansert» presentasjon av Slettens personlige mening og Fureviks faktabaserte kunnskap, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte.

Det er patetisk, sørgelig og skremmende at BT – og Aftenbladet – lar slike bakstreverske, feilaktige og farlige holdninger som Sletten representerer, få så mye prangende plass i avisen.

Hva blir det neste?

Eller er dette BTs og Aftenbladets nye profil?

I så fall venter vi spent på flere digre førstesideoppslag i samme retning: For eksempel at mange mener at kvinner er mindre intelligente enn menn, eller at den hvite rase er overlegen alle andre folkeslag, eller at jorden er flat. Sett i gang, BT! Dere finner nok en eller annen professor eller «ekspert» som med glede vil ytre påstander om saker og fagfelt de ikke har kompetanse i.

Jeg er også professor. Jeg har moderat kunnskap om solsystemet og ingen kunnskap om osteproduksjon. Men jeg stiller gjerne opp på førstesiden med flott bilde av meg på min altan – slik kjemiprofessor Einar Sletten fikk anledning til – for å hevde at månen egentlig er en diger, gul ost.