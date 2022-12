Hva skjer med det gamle politikammeret?

DEBATT: Da jeg og min søster Kirsten Middelthon på 80-tallet satt i bystyret for Bymiljølisten, trodde vi at vi sammen med byantikvar Einar Hedén hadde klart å vinne gehør for bevaring av det særegne ved byen vår.

«Jeg hører at kammeret for lengst er solgt til private som planlegger rivning. Det må av flere grunner ikke skje», skriver Thomas Middelthon senior.

Thomas Middelthon sr. Stavanger

Det var trehusbebyggelsen i liten målestokk representert ved Gamle Stavanger på Straen og Smedgata-kvartalet som ble fredet. Og det var vedtekter som sikret mot kapitalkreftenes ytterligere vandalisering av sentrum. Det har vært gledelig å se at der i tråd med dette har skjedd meget positivt. Vi har fått bevare sjøhusrekken på Skagen med kvaliteter både fra Bryggen i Bergen og bryggeserveringen i Smögen. Og vi har fått Fargegata mellom Kirkegata og Østervåg. Gledelig er det også å se hvordan trehusbebyggelsen på Storhaug unngår sanering, og i stedet rehabiliteres til bolig og næringsformål, slik det skjer i Pedersgata og videre østover.

Planlegger rivning

Men hva er det som skjer med det gamle politikammeret? Jeg har fått med meg at etter at jeg (privat) foreslo for daværende politimester Ansten Klev å flytte til Lagårdsveien og han sørget for at så skjedde, har det gamle kammeret vært disponert som kommunalt ungdomshus. Jeg har allikevel trodd at det fortsatt var eiet av staten på samme måte som tinghuset rett over gaten. Men nå hører jeg at kammeret for lengst er solgt til private som planlegger riving. Det må av flere grunner ikke skje.

Nå har husene stått til nedfalls med gjenspikrede vinduer i årevis.

Som kjent har domstolene i årevis ønsket seg større lokaler. Dagens tinghus ble påbegynt i 30-årene men først ferdigstilt etter krigen. Det huset da tingrett, lagmannsrett, fylkesmann og skattefogd. I dag disponerer domstolene hele bygget og leier dessuten lokaler i det tidligere Handelens Hus. Men hva var mer naturlig enn at staten som eier av både tinghuset og kammeret beholdt dem begge og utnyttet dem i sambruk ved å slå en bro over Brødregata. Da kunne hele tinghuset vært brukt til rettssaler, mens dommerkontorer, kantiner m.m. kunne vært lagt til kammeret. Også hovedinngangen kunne vært flyttet til kammeret, hvor jeg forutsetter et sikkerhetshensynet er godt ivaretatt.

Myk overgang

Politikammeret dekker i dag bare den vestre halvdel av det kvartalet det er del av, resten består av gamle trehus og en lekeplass. Det var vårt håp at husene skulle la seg restaurere og bli en myk overgang mellom kammeret og miljøet rundt Nytorget. Men nå har husene stått til nedfalls med gjenspikrede vinduer i årevis. Det må derfor være opp til byantikvaren og andre fagfolk å vurdere om de kan reddes eller erstattes med noe tilsvarende. Alternativt sikre den østre del av kvartalet til rikelige utvidelsesmuligheter for tinghuset

Jeg vil oppfordre dommerne i tinghuset til å ta et initiativ i saken slik politimester Ansten Klev gjorde da han skar gjennom kommunens ubesluttsomhet og fikk flytte politikammeret til Lagårdsveien.

Av andre argumenter mot rivning av kammeret skal jeg her bare nevne to: Det første er det arkitektoniske. Da politikammeret skulle bygges for over 60 år siden, ble det som for det samtidige SR-bygg ved Domkirken vektlagt at det ikke måtte dominere i forhold til Petrikirken. Dette ble løst på en, så vidt jeg forstår av arkitektfaglige innlegg, på en glimrende måte. Tinghuset er et monumentalbygg med arkitektoniske verdier det aldri har vært tvil om. Disse to byggene med 30 års aldersforskjell avspeiler med sin ulikhet en byutvikling, som er verd å ta vare på

Ødsling med statlige midler

Det andre er det økonomiske: Domstolene må før eller senere få et nytt tilholdssted i Stavanger. Uten utvidelsesmuligheter i eller ved dagens tinghus, må det forlates og selges. Men til hvilket formål? Jeg ser ikke at tinghuset med dets rettssaler m.m. lar seg ombygge til noe annet. Å rive dette praktbygget for å selge tomten vil være ødsling med statlige midler, som det var ved salget av politikammeret.