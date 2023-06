Idrettshaller versus aktivitetssenter

DEBATT: I Stavanger Aftenblad 2. juni spør Ingunn Hognestad om politikerne i Sandnes kan tenke på noe annet enn store idrettsanlegg. I kommentarfeltet under skriver Ola Barkved at «det er nok dessverre ikke en politiker i Sandnes som tør å svare på dette». Vel, her er et svar.

Ingunn Hognestad skriver om viktige problemstillinger. Om vi får fornyet tillit skal unge med spesielle behov også få bedre fasiliteter, skriver Arne B. Espedal (bildet).

Arne Buchholdt Espedal Ordførerkandidat Sandnes Ap

I sitt innlegg beskriver Hognestad godt og helt riktig om utfordringene med Vågsgjerd aktivitetssenter, det er utslitt og er modent for utskiftning. Arbeiderpartiet vedtok derfor sammen med posisjonspartiene Frp og Sp, og to uavhengige, å fremskynde byggingen av nytt Skarabakken aktivitetssenter som skal erstatte Vågsgjerd. Planleggingen er godt i gang, og planen er at byggingen legges ut på anbud til høsten, og at det er klar til innflytting i 2025. De andre partiene prioriterte dessverre ikke dette, men vi håper å få fornyet tillit slik at vi er sikre på at anbudet ikke blir avblåst.

Hun påpeker også at Trones skole er gammel og kan trenge en solid oppgradering. Dette er jeg også enig i. Det ligger i planene nybygg også på Trones skole selv om dette ligger litt lengre fram i tid enn erstatning av Vågsgjerd. I forbindelse med Trones skole er det også verdt å nevne at Stangeland skole også trenger oppgradering. Vi har brukt godt over to milliarder kroner på skolebygg i de årene vi har styrt Sandnes. Får vi fornyet tillit i valget, vil vi fortsette å bruke betydelige penger på oppgradering av skolene i kommunen.

Samtidig skal vi også bygge idrettsanlegg. Både fordi det i stor grad er der skolene har gymnastikk, men også fordi idretten har stor verdi for blant annet folkehelsen.