Bruk knust fjell!

DEBATT: Kommunestyret i Sandnes gjorde i mai vedtak om at det kan takast ut sand på Fossanmoen og i Nedre Espedal. Sand er ein nasjonal ressurs som det er lite att av. Den er ikkje fornybar!

«Sandkompaniet må heller bruka pengane de har tenkt å klargjera Fossanmoen på sanduttak til å vera i førarsetet med utvikling av maskinsand», skriv Torstein Haukalid.

Torstein Haukalid Forsand

I dag er det ikkje nødvendig å gjera så store inngrep i naturen som kommunestyrevedtaket vil føra til for å produsera sand og singel. Teknologien er komen så langt at kvalitet og kostnad med å produsera såkalla maskinsand av knust fjell kan konkurrera med vanleg natursand. I vårt område har Velde Pukk vist at dette er eit like godt alternativ.

Sjå også på NCC si heimeside kva dei skriv om deira produksjon av maskinsand og om framtida og miljøgevinsten med det.

Bruk heller pengane de har tenkt å klargjera Fossanmoen på sanduttak til å vera i førarsetet med utvikling av maskinsand.

Den mest skånsomme måten for naturen vil vera å gå inn i fjellet og ta ut masse innvendig. Då får ein best kontroll på støy, støv og avrenning. Og naturen og miljøet rundt blir ikkje skadelidande som ved ope uttak. Kva fjell på Forsand det bør startast uttak i, må dei som har greie på slikt seie noko om.

Store kostnader

Det blir store kostnader med å starta opp med sandtak på Fossanmoen nord for Espedalsvegen:

Det må byggjast ny Espedalsveg frå Steinberg til brua aust på Fossanmoen eller til Trodlamyrane og frå kulturhuset til krysset Rettedal/Haukali.

Det må byggjast nye gang- og sykkelstiar.

Det må gjerast mykje arkeologisk undersøking/utgraving.

Det må lagast reguleringsplanar med konsekvensanalysar.

Det er fire aktive gardsbruk der seks bustadhus, fjøs og andre driftsbygningar, redskapshus, gjødselskummar, garasjar m.m. må rivast og byggjast opp att. Og korleis og kvar og kva tid skal dette byggjast opp att? Og er det nokon som ser syn på nettopp det?

Det er to-tre einebustadar som må fjernast.

Over Fossanmoen er det grave ned vass- og kloakkrøyrar, straum- og telekablar til Rettedal. Og likeeins er det grave ned høgspent/ fiberkabel til Helle/Espedalen.

Dette må flyttast.

I tillegg kjem den kostnaden som ikkje let seg måla:

Sorg over å bli fråtatt og få øydelagt heimar, livsverk og eigedommar.

Øydelagte framtidsplanar for ungdommen som ynskte å overta gardane.

Sterkt redusert bulyst i sandroket og med utsyn til sandtaket frå Rettedalsfeltet.

Redusert verdi på eigedommane på Rettedal.

Sandråk på skule/kulturhus/Landa. Og dette blir liggjande på ein avsats for seg sjølv høgt over landskapet rundt.

Om ein legg saman kostnadane som Sandkompaniet må ta berre for å koma i gong med sanduttak og til å reetablera Fossanmoen etterpå, blir det ein høg sum, truleg om lag 500 millionar kroner.

Det å fjerna bygningsmasse er i dag kostbart. Det er strenge krav til kildesortering og avfallshandtering.

Eitt par eksempel på kostnad som kjem:

Ca. 3 km veg frå Steinberg til Trodlamyrane og frå kulturhuset til krysset Rettedal/Haukali.

Vegvesenets kalkyle (2014-prisar) på to-felts veg er 70.000 kr. pr. meter. Det blir 210 mill.kr. for den vegen ++. Då er ikkje gang- og sykkelsti medrekna.

Fire gardstun må fjernast og byggjast opp att: Ca. 35 mill.kr. x 4 = 140 mill.kr.

Ver framtidsretta

Til Sandkompaniet: Ver framtidsretta slik de var då de starta med produksjon av tørrmørtel! Bruk heller pengane de har tenkt å klargjera Fossanmoen på sanduttak til å vera i førarsetet med utvikling av maskinsand.

Då vil det vera framtidsretta arbeidsplassar på Forsand i lange tider.

Det er noko anna enn å vera dei som øydelegg Fossanmoen, sender støvskyer over skule, kulturhus og byggefelt og reduserer bulyst og verdi på eigedommane i nærområdet.