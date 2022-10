Trongt statsbudsjett kunne gitt framtidsretta samferdselspolitikk

DEBATT: Vegtrafikken har langt fleire og tyngre ulemper enn fordelar. Me kan, bokstaveleg talt, leve med at transport tek noko lengre tid og kostar noko meir men me kan ikkje leve utan mat og eit etter kvart uleveleg klima.

Ålgårdbanen har ligge brakk sidan godstrafikken slutta å gå her i 1988. Innsendaren meiner det er på tide å få tatt jernbaneskjenene i bruk att.

Alexander Rügert-Raustein Gruppeleiar Dei Grøne Rogaland & Randaberg, medlem fylkesting, fylkesutval og samferdselsutval

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vegtrafikk syter for fleksibel og rask transport, men dette veg ikkje opp for kostnaden av gigantiske arealtap og utslepp, og dessutan mikroplast frå dekkslitasje. Skjenegåande trafikk vinn i denne konkurransen på grunn av overlegen arealeffektivitet, lengre levetid, større energieffektivitet og ingen dekkslitasje.

Pandemien, krig og energikrisa har vist at me ikkje er gode på beredskap. Beredskap krev vilje til å bruke tid, krefter og ressursar på noko ein vonleg aldri har bruk for utan å generere avkastning. Det er politisk svært krevjande i eit samfunn der avkastning er måleverktøyet. Norge kan likevel ikkje la vere å bu seg på ei matkrise. Ho kjem. Mattryggleiken må opp. Matjord må fredast og nedbygging stansast. Straks.

God, grøn og framtidsretta politikk begynner med å slutta med det som øydelegg for eit berekraftig samfunn. Når det gjeld transport hjelper det lite å elektrifisera bilparken, når me samstundes legg opp til meir køyring og meir veg, fordi det hindrar tilstrekkeleg reduksjon av utslepp og raserer endå meir natur og matjord.

Elbilar monnar ikkje nok

Utslepp frå fossilt drivstoff til ein bil utgjer halvparten av bilens totale utslepp når indirekte utslepp frå produksjon er med. Dermed kan me ikkje nå 55 prosent reduksjon i utsleppa berre med elektrifisering. Me må køyre mindre og då trengst ikkje meir veg. Regjeringa varsla mindre pengar til samferdsel. Det kunne vore positivt ettersom investeringar i nye vegar med fordel kunne blitt avlyst. Det gjeld naturlegvis ikkje for tiltak for trafikktryggleik og rassikring av eksisterande vegnett. Det er viktig å henta inn att vedlikehaldsetterslepet.

I desse utfordrande tider burde det vore lett å prioritera. Vedlikehald, trafikksikring og rassikring først. Nyinvesteringar berre i skjenegåande og båt. Regjeringa valde det motsette E39, Rogfast og Rv. 509 Sør-Tjora – Kontinentalvegen (TKV) blir drivne fram som før, medan Rv13 Rødsliane og Eigerøy bru blir utsette igjen. Kor blei det av jernbanepengar til Drangsdalen, Genistreken, eller ei opning av Ålgårdbanen?

Før budsjettframlegget uroa Tormod Andreassen i Stavanger Næringsforening over at Rogaland blir tapar i samferdselsbudsjettet og stadfesta det også etterpå. Mangel på kreativitet for å få løyst transporten i fylket vårt er påfallande når jernbane, tog og skjener ikkje blei nemnt i artikkelen. Det gjekk som vanleg utelukkande i dekk og asfalt. Andreassen klaga over at Bymiljøpakka manglar ein milliard til bygging av lang tunnel for ny E39 ved Figgjo, underforstått at kort tunnel er betre. Ein synest å stilla seg likegyldig til at alternativet raserer 40 dekar meir matjord og viser inga forståing for at mattryggleiken er viktigare enn litt betre trafikkflyt.

Nå må matjorda fredast!

Matjorda er freda. Nedbygging av matjord må ta slutt straks. Men det betyr ikkje at det ikkje finst ei løysing. Vegprosjektet er budsjettert med 3,6 milliardar kroner og manglar ein milliard. Gjenopning av den Ålgårdbanen som går parallelt med vegen er kostnadsrekna til 2 milliardar. Til under halve pris vil den avlaste E39 sør for Stavanger tilstrekkeleg til å få løyst køproblem der i kvardagen. Den er ferdig regulert og krev nesten ingen nye arealinngrep. Den vil også bidra til ei positiv utvikling langs traséen.

Då blir det lettare å komma fram for alle, også for næringstransporten. Realiteten er at framtidsretta samferdselspolitikk er i det blå. Me er faktisk i den uforståelege situasjonen at me må kjempe for at Ålgårdbanen ikkje blir tatt ut av skjenenettverket og dermed lagt død.

Kvifor ikkje det store fleirtalet ser dette gylne høvet er meg ei gåte. Kvifor næringslivet ser seg tent med at denne feilslåtte merksemda på veg er endå mindre forståeleg. Kanskje vil eit trongare samferdselsbudsjett tvinge fram ein framtidsretta politisk på sikt. La håpa det. Det er håpet som dør sist.

Det er politisk svært krevjande i eit samfunn der avkastning er måleverktøyet. Norge kan likevel ikkje la vere å bu seg på ei matkrise. Ho kjem. Mattryggleiken må opp. Matjord må fredast og nedbygging stansast. Straks.