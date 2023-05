Forsvarskommisjonen viser rett vei

DEBATT: Forsvarskommisjonen har levert. De forventninger vi hadde til kommisjonen er innfridd. Dagens begredelige situasjon hva angår vår evne til å forsvare oss, er avkledd.

Knut Storberget etter overleveringen av Forsvarskommisjonens rapport 3. mai.

Innlegget er skrevet av Seniortanken: Hjalmar I. Sunde, Egil Harald Grude, Gunnar Berge, Ivar Sætre, Jostein Soland, Kjell Traa, Njål Kolbeinstveit og Torvald Sande

De store kutt i forsvarsbudsjettene som Stortinget besluttet etter forslag fra ulike regjeringer i form av fredsdividende, har ført til dagens forsvar med manglende evne til å gjøre nettopp det et forsvar skal gjøre, å forsvare Norge hvis vi blir angrepet. Her kan ansvaret ikke legges på noen enkelt regjering. Alle har bidradd til dagens situasjon. Vi ser derfor frem til drøfting av nødvendige tiltak uten den vanlige politiske uenighet om hvem som hadde ansvaret.

De planer som legges ut fra kommisjonenes anbefalinger, må følges og ikke utvannes som vi har sett skje tidligere.

Sikkerhetspolitiske endringer

Det har ikke manglet på innlegg som har tilkjennegitt hvor svakhetene ligger. Det som er viktig, er at kommisjonen nå gir oss et helhetsbilde som ikke minst er preget av den pågående krigen i Ukraina og de store sikkerhetspolitiske endringene i Europa. Forsvarets operative evne og utholdenheten i tilfelle krig og konflikt, er liten. Beredskapslagrene er halvtomme, og Forsvaret fremstår i dag uten noen helhet fordi viktige våpensystemer mangler, først og fremst luftvern. Forsvarets ledelsesstruktur som ble innført etter Forsvarspolitisk utvalgs innstilling i 2000, holder etter kommisjonens mening ikke mål, noe som for de innvidde var klart allerede i 2000.

Vi konstaterer at kommisjonens rapport har fått svært god mottakelse. Det er lovende fordi det gir håp om gode politiske drøftinger om vårt fremtidige forsvar. På den annen side vil vi advare mot dem som tror at det å endre på dagens forsvar kan gjøres i en håndvending, gitt nødvendige midler. Nå venter vi også på beredskapskommisjonens innstilling. Innstillingene må ses i sammenheng og nye veier må stakes ut fra helhetsbetraktninger for nasjonen.

Mer personell trengs

Uansett hvilke tiltak som foreslås, vil det kreves mer personell. Personellet må utdannes. Det tar 3–4 år før nye ledere er utdannet fra krigsskolene. Det er for få ledere og spesialister til det forsvar vi har i dag. Å etterfylle lagrene mens det samtidig pågår en krig, er vanskelig. En ny giv for Forsvaret og norsk beredskap vil ta tid uansett hvor gode bevilgningene vil bli. De planer som legges ut fra kommisjonenes anbefalinger, må følges og ikke utvannes som vi har sett skje tidligere. Vi er i en unik situasjon med Finland og kanskje snart Sverige i Nato. Den samordning det legges opp til, kan gi de nordiske land en grad av sikkerhet og muligheter som aldri tidligere.

Like før offentliggjøringen av kommisjonens rapport, kom regjeringen med sitt utspill om å nå Natos toprosentmål av BNP innen 2026. Det var et helt nødvendig skritt for å komme unna den flaue posisjon vi befinner oss i dag, i bunnsjiktet av 30 Nato-land.

Imidlertid er dette langt fra nok til å rette opp de store mangler i Forsvaret på grunn av langvarig underbudsjettering. Det er her Forsvarskommisjonen viser en vei videre ut av dagens utilstrekkelige og brutale virkelighet.