Hvorfor gjøres det flere operasjoner ved private sykehus?

Per A. Svanes Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Aftenbladet har den senere tid hatt flere reportasjer om leger ved SUS som jobber ved private sykehus selv om de arbeider i 100 prosent stilling ved SUS.

Nå er reglene ved SUS nå en gang slik at en lege kan søke om slik ekstrajobb, så sant SUS spilleregler følges. Det som jeg reagerer på er uttalelsen om at samme lege kan gjøre like mange operasjoner på en dag i det private som han gjør på en uke på det offentlig sykehuset. Med andre ord – seks ganger flere operasjoner i det private som i det offentlige i løpet av en uke. Hvis dette er sant må det jo her ligge et enormt forbedringspotensial ved det offentlige sykehuset. La denne legen som kom med denne uttalelsen lage sin egen rapport for SUS som beskriver forskjellen på slik SUS arbeider kontra det private arbeider.