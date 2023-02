Når våre folkevalgte faller av lasset på Nytorget

DEBATT: Hvorfor trakk fylkesutvalget brått sin innsigelse mot planene på politikammertomten?

Hadde en forhandling blitt gjennomført kunne den i beste fall endt opp med at politikammeret hadde fått stå. Men nå har krefter bak dette prosjektet hast.

Per Th. Grimnes Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter førstegangsbehandling av Stavanger kommunes planer for politikammertomten, fremmet fylkesutvalget en velbegrunnet innsigelse. Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) ønsket et mandat fra fylkesutvalget før meklingsrunden som etter loven følger en slik innsigelse. Så melder Stavanger Aftenblad onsdag 15. februar, at fylkesutvalget overraskende trekker sin innsigelse mot nybygget på politikammertomten. Saken kom på sakskartet få dager før som en orienteringssak, men endte altså opp med et konkret vedtak. Det hele bærer preg av et «sneaky» grep, kritikkverdig saksbehandling, som burde vært anket på stedet.

Byutviklingens lange linjer (BULL) har fulgt saken fra den dukket opp for flere år tilbake. Det var da aktuelt å finne plass for nytt Tinghus. Siden er tomten omsatt flere ganger, hele tiden med en spekulativ forventning om å rive eksisterende bygningsmasse, til fordel for nybygg. Det har vært en klar folkelig opinion mot dette. Det oppleves som frustrerende når våre folkevalgte er aldeles døve for offentlig debatt og saklig argumentasjon og heller bruker tiden på utspekulerte triks for å få saker igjennom. Ja, da føler vi at demokratiet vakler.

Stavanger mister klimaforspranget

Her opererer et kommunalt foretak, Stavanger Utvikling. Tanken bak er at kommunen skal ha en ekstra hånd på rattet, ikke bli for avhengige av pengeflyttere, eiendomsutviklere og entreprenørforretninger. Skuffelsen blir massiv når et slikt foretak oppfører seg aldeles likt, og i tillegg vegeterer på at de samme folkevalgt sitter på begge sider av bordet, både i styret for foretaket og i de politiske fora som skal sikre at byen når sine overordnede mål tilknyttet: klima, transport og byidentitet. Debatten tilknyttet utvikling av Politikammertomten har påvist eklatante brudd med: Klimaplanens mål om 80 prosent reduksjon av utslipp innen 2030, mål om nullvekst i bruk av bil, og ikke minst å ta vare på byens identitet, referanse: Byantikvarens utredning som fulgte Plan 2774 til førstegangsbehandling – hvor det konkluderes med at politikammeret ikke bør rives.

Vår hovedinnvending mot Plan 2774 er klimaaspektet – galskapen i å forvandle et fult brukbart bygg til problemavfall, for så å bygge et nytt. Dernest anlegge et stort parkeringsanlegg basert på et foreldet syn på privatbilens plass i byveven. Vi hadde et håp om at fylket skulle kunne påvirke både «dette og hint» i en forhandlingsprosess. Det håpet brast. Leser jeg rett var det bare SV og MDG som tvilte i spørsmålet om å gi klarsignal for galskapen.

Det vi kan lærer av dette er at vår innsats må rettes mer spesifikt på at vårt planverk er akterutseilt. Til eksempel er Bergen og Oslo langt mer oppdatert i forhold til dagens akutte klimautfordringer. Dette er ganske bittert å innse etter at vår by lenge lå i tet, med et omfattende gågateopplegg, utstrakt ombruk av eksisterende bygningsmasse, omsorg for trehusbyen og et tidlig bybanevedtak, faktisk før Bergen.

Hvorfor slik hast?

Nedturen startet med at bybanen ble til bussvei som ennå ikke er fullført, mens Bergen har hatt sin bybane på skinner i mer enn 10 år. Så fulgte sentrumsplanen med vekst som hovedmål og opplegg for omfattende sanering, uten noe vettugt resonnement knyttet til tidens største utfordring – klima. Stavanger befinner seg dessverre aldeles i bakleksa for tiden og fylket bidrar på sett og vis til å bekrefte dette tilknyttet Nytorget, ved å begrense sin oppmerksomhet til byggehøyde og skyggedannelser.

Hadde en forhandling blitt gjennomført kunne den i beste fall endt opp med at politikammeret hadde fått stå. Men nå har krefter bak dette prosjektet hast. «Det er viktig å få fortgang i saken. Prosjektet bør ikke bli hengende for lenge» uttalte fylkespolitiker Pål Morten Borgli (Frp). Vi som følger dette tolker utsagnet til Borgli dit hen, at han i likhet med oss ser at støtten til prosjektet er i ferd med å forvitre. Det er derfor fortsatt lov å håpe. Et nei til Plan 2774 vil bidra sterkt til å bringe Stavanger tilbake blant progressive bykommuner som tar dagens hovedutfordringer på alvor.