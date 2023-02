Jeg går halve skoleveien min i blinde

DEBATT: Hver morgen går jeg og mange andre skoleelever gjennom Eiganes gravlund for å komme oss til skolen, men det er lite lys der. Dagene når lyset ikke er på i kapellet om morgenen, er det vanskelig å se hvor vi går

Innsenderen ønsker seg en bedre belyst skolevei. (Illustrasjonsfoto)

Maren Olsen-Hagen Elev i 8 E, Kannik skole

Dette gjelder spesielt når det er glatt eller har regnet. Da kan vi skli på isen og trø i sølepytter som vi ikke ser, på grunn av at det er så mørkt. Da er de nesten som å gå i blinde på noen deler av kirkegården.

Selv om det går mot lysere tider nå, har jeg og mange andre gått i hele høst og vinter gjennom mørket på kirkegården for å komme oss til skolen. Bare fordi det blir lysere nå, betyr det ikke at det ikke kommer til å bli mørkt der igjen. No bør gjøres før neste høst.

I vinter så jeg skoleelever som måtte bruke lommelykt på telefonen for å se hvor de gikk så de ikke skulle falle, det burde ikke være nødvendig å bruke lommelykt for å komme seg til skolen. Selv har jeg opplevd mange måneder der jeg har kommet på skolen med gjennomvåte sko fordi jeg har tråkket i mange sølepytter som jeg ikke så på veien.

Det har blitt satt opp noen lys på kirkegården, men det er ikke nok. Jeg mener at det bør bli satt opp mer lys på hovedstiene og ved dammen i kirkegården. Kommunen bør gjøre mer med tanke på at det er en av Stavangers mest besøkte kirkegårder. Hvis vi får mer lys på kirkegården blir det en fordel for skoleelever, folk som går tur og folk som besøker familie og venner på kirkegården, for da kan man se hvis man er der tidlig på morgenen eller sent på kvelden.