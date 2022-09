Nytt teater krever ny tomt!

DEBATT: Takk til Byantikvaren for et krystallklart budskap om Akropolisvisjonen. Hun er kritisk til riving av byens eldste teaterbygg. Vi har nå i to, tre skisser sett at tomten er for trang. Det er på tide å slå fast at en ny moderne teaterscene må plasseres et annet sted i sentrum.

Et nytt teater må plasseres et annet sted i byen. Tomten der Rogaland Teater står i dag er for trang til å huse ett nytt teater, mener innsenderen.

Per Th. Grimnes Sivilarkitekt MNAL, Stavanger

Jeg har nettopp besøkt København og Oslo og registrert en åpenbar trend med hensyn til lokalisering av kulturbygg. Langs Kanalen i København ligger signalbygg med kulturprofil på rekke og rad: Operaen, Den svarte diamant og Dansk Arkitektur Center, DAC. Tilsvarende finner vi i Oslo: Operaen, Munch, Nye Deichman og ved Pipervika: Astrup Fearnley og det nye Nasjonalmuseet.

Kontakt til sjøen formidler åpenhet, en form for tiltrekkende eksklusivitet.

«Byutviklingens lange linjer» påpekte i sin merknad til Sentrumsplanen et viktig poeng knyttet til bevaring og videreutvikling av et karakteristisk trekk ved vårt sentrum, nemlig at en utenfor Havneringen finner solitære fellesfunksjoner som: Konserthuset, Tollboden, Galleri Skur 2, Oljemuseet og Hutigbåtterminalen.

Flere tomter for nytt teater er tidligere vurdert, mellom annet. Bekhuskaien.

Det er på tide å ta et steg tilbake og igjen vurdere Bekhuskaien, kanskje også andre sentralt beliggende tomtemuligheter. Et hovedpoeng i Sentrumsplanen er sentrumsutvidelse, Bekhuskaien ligger innenfor, nær Nytorget som skal bli byens Kulturtorg og ikke lengre fra «Jernbanen» enn Konserthuset. Kanskje kloss opp mot Bussveien om den blir lagt til Klubbgata, og kanskje ført videre mot Badedammen i stedet for til Holmen? Dette utredes nå i regi av kommunens sentrumskoordinator.

Noen vil spørre, hva med Eckhoff´s Teaterbygning om den blir ledig? Vi kan velge å se det som en positiv utfordring. Det kan bli kjernen i etablering av noe nytt og spennende innenfor kultursegmentet, slikt ser en ofte skjer.