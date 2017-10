Har Aftenbladet lagt bybussene for hat?

Ved flere anledninger er artikler om busstrafikk vist med bilder fra gater tettpakket med busser. Bussene fyller bildet, og stenger for alt annet. Hva forteller slike bilder? At bussene er store og stygge og tar altfor mye plass? Sannsynligvis er bildene tatt i Jernbaneveien utenfor Byterminalen der trengselen av busser er tydelig.

Omtalt som beist

Avisens siste hatmelding kom i en overskrift (30. sept.) der de nye bussene som skal trafikkere Bussveien, blir omtalt som beist. Er dette en saklig måte å omtale byens offentlige transportmiddel på?

Bybussene brukes daglig av flere tusen reisende barn, ungdom, studenter, eldre og voksne. Både bussene og de reisende gjør hver dag en viktig innsats for byen ved å begrense behovet for biltrafikk, parkering og nye veianlegg.

Bybussene fortjener å bli vist og omtalt på en mer konstruktiv måte enn Aftenbladet har gjort i den senere tid. Mange av byens innbyggere har et mantra om «det dårlige busstilbudet i Stavanger». Realiteten er noe annet.

Etter at Kolumbus ble startet i 2003, har det skjedd en revolusjon med busstilbudet i byen: Enklere og tydeligere busslinjer, oftere bussavganger, lavgulvbusser for barnevogner og bevegelseshemmede, bedre informasjon både på holdeplasser og i bussene, digital nettinformasjon om holdeplasser, avgangstider, billetter og kjøretider.

Snakk om de positive sidene

Med jevne mellomrom kommer leserbrev om hvor dårlig busstilbudet er. Disse må bli tatt på alvor. Samtidig er det på høy tid at flere snakker om de positive sidene av bussutviklingen og støtter Kolumbus i arbeidet de gjør for å gi oss et bedre busstilbud. Det ville være bra for byen om Aftenbladet bidro i den retningen.