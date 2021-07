Hva om vi fikk et «hackestengt» Norge?

DEBATT: Mens vi her i Norge har holdt ferie har Coop i Sverige holdt «hackestengt» i tre uker fordi noen fant ut hvordan de kunne låse seg inn og gjøre data utilgjengelig for butikkjeden.

«Burde vi ikke kunne forvente lik innsats fra det offentlige ved digital som fysisk kriminalitet?» spør Michael Bergstrøm Morrison. Foto: Shutterstock

Michael Bergstrøm Morrison Student ved UiS

Som et av de mest digitaliserte landene i verden burde vi forberede oss på at dette vil skje oftere også her til lands. Jo mer vi digitaliserer, jo mer sårbare for hacking blir vi. Samtidig har vi også fått en del gevinster som har gjort at samfunnet vårt har utviklet seg raskt i en god retning. Vi kan ikke spå i fremtiden for å se hvordan det digitale Norge vil se ut, men det vi kan gjøre er å lage et godt grunnlag for videre digital utvikling.

Sivilforsvar mot IT-angrep

Et eksempel på et godt grunnlag finner man i USA der senatet snart skal se på en løsning som ligner et «sivilforsvar mot IT-angrep» hvor man kan kalle inn og lønne sivile ressurser for å redde de som opplever overveldende datakriminalitet. Om dette ikke er noe for fremtidens Norge, burde vi hvert fall se på hvilke andre områder vi kan styrke. For burde vi ikke kunne forvente lik innsats fra det offentlige ved digital som fysisk kriminalitet? Per i dag har jeg inntrykk av at svært lite datakriminalitet blir etterforsket med mindre offeret selv gjør jobben mer å levere en tykk mappe og gi beviser med teskje. Riksrevisjonens rapport fra februar sier følgende om saken: «Politiets evne til å avdekke og oppklare datakriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige.» Det meste hviler altså på private selskapers evne til å avdekke datakriminaliteten selv, og samle inn bevis i etterkant.

Som i den digitale verden er det gjerne private vektere som er de mest synlige i det fysiske bybildet, ikke politiet. Enhver som har beveget seg gjennom Oslo S i løpet av sommeren de siste årene har opplevd minst en av de følgende scenarioene: En gjeng vektere som løper fra ett sted til et annet, og vedlikeholdsstengte strekninger med «buss for tog». Hvis vi ikke ønsker oss tre ukers «Røde kors for ambulanse», «Helsestasjon for sykehus» eller annet tilsvarende pga. «hackestenging», må vi ha bedre debatter om hva vi skal bruke de store gevinstene fra digitaliseringen til. Om vi skal følge trenden i bybildet der private vektere har tatt over viktige samfunnsoppgaver som tidligere lå hos politiet, er det fare for at den digitale kompetansen utvikler seg for sakte blant de som faktisk har ansvaret for å etterforske, avverge og ta ut tiltale for datakriminaliteten.

Burde være valgkampmat

En løsning på dette ligger nok litt nærmere en større offentlig justissektor enn den smale cybervekterstaten vi har i dag. Vi må altså legge til rette for en bedre utvikling av den offentlige håndteringen av datakriminalitet ved siden av de gode bidragene fra den private sektoren. Dette koster penger og burde derfor være valgkampmat.

