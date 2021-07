Statssky? Ja takk!

DEBATT: Den siste uka har det vært en debatt gående om hva slags tjeneste som skal benyttes for lagring av data i Forsvaret. Tillitsvalgte i NTL og LO Stat har stilt seg skeptiske til at denne sensitive informasjonen skal håndteres av en privat anbudsvinner.

«Hvorfor skal vi ikke kunne tilby en statlig skytjeneste som gjør at vi kan lagre dataen utenfor den kommersielle sektoren?» spør Mímir Kristjánsson. Foto: Fredrik Refvem

Mímir Kristjánsson Rødt, 1.-kandidat i stortingsvalget 2021

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på sin side er sterk i troen på markedet. Dette er en viktig debatt som bør engasjere. Det handler om viktig infrastruktur og hvordan vi skal lagre noe av den mest sensitive dataen vår. Data som er interessant for fremmede makter i en stadig mer tilspisset geopolitisk situasjon.

Vi har nå en gylden mulighet til å starte utbyggingen av en statssky.

Enig med fagbevegelsen

Jeg er enig med fagbevegelsen. Denne informasjonen bør ikke lagres av private aktører. Derfor trenger vi en statssky. Slik kan vi sikre at den viktigste dataen for Norges forsvarsevne ikke havner i skyene til kapitalistene. Likevel bør debatten tas enda et skritt videre. Hvor skal egentlig data og informasjon i det offentlige lagres etter hvert som vi beveger oss stadig lengre inn i digitaliseringens århundre?

I Tyskland har de oppretta Bundescloud som lagrer viktig informasjon som den tyske stat ikke vil outsource til det private markedet. Her bør Norge kunne hente inspirasjon. Etter hvert som mer informasjon om borgere lagres på nett, er det viktig å diskutere hvordan denne informasjonen skal lagres og beskyttes. Dette gjelder informasjon i det offentlige, som journaler og lignende, men også informasjonen vi som borgere produserer, som bilder og dokumenter. Hvorfor skal vi ikke kunne tilby en statlig skytjeneste som gjør at vi kan lagre dataen utenfor den kommersielle sektoren?

Skaper arbeidsplasser

Dette vil gjøre at vi i større grad eier den informasjonen vi selv produserer som moderne, digitale mennesker. Mye av det vi produserer som lagres i skytjenestene til Google eller Apple, er ikke like beskyttet. Det er bedre om vi kan sikre at denne informasjonen kan lagres i en statssky, uten et profittmotiv. I tillegg vil en statssky skape arbeidsplasser innen offentlig IKT og være med på å utvikle norsk kompetanse på feltet. Det er rett og slett en vinn-vinn-situasjon.

Vi har nå en gylden mulighet til å starte utbyggingen av en statssky. I første rekke kan denne brukes av Forsvaret til å lagre sensitiv informasjon. Senere kan denne utvikles slik at den kan brukes til alt fra sykehusjournaler til feriebilder. Det eneste vi mangler er politikere som tør å satse på noe annet enn privat sektor. I høst kan vi snu dette, men da trengs et sterkt Rødt på Stortinget etter valget.