Det er på tide å åpne samfunnet helt

DEBATT: La oss følge Danmark. Korona bør nå håndteres som andre luftveisvirus.

«Leger og psykologer melder at tiltakene er det som truer folkehelsen. Ensomhet, mangel på mening, sosial kontakt og gode opplevelser gjør folk syke», skriver Erlend Kristensen og Stian Ellingsen Lobben. Her helseminister Ingvild Kjerkol (A).

Stian Ellingsen Lobben Fastlege og MDG

Erlend Kristensen MDG Sandnes

Tiden for å innskrenke individets frihet for å beskytte oss mot et farlig virus er forbi. Kontaktreduserende tiltak, testing, karantene og isolasjon, er ikke lenger nødvendig for å redde liv. Nordmenn har vært flinke gjennom pandemien. Og det har vært viktig. Men har vi blitt for flinke? Nå må vi våge å slippe opp!

Den stille pandemien

Leger og psykologer melder at tiltakene er det som truer folkehelsen. Ensomhet, mangel på mening, sosial kontakt og gode opplevelser gjør folk syke. De kaller det den stille pandemien. Fotball, venner, bingo, symøter, korøvelser, konserter, teater, ølsmaking og kino er ikke unødvendige luksusgoder. Det er selve livet. Smittevernmyndighetene og politikerne har ikke lenger grunnlag for å innskrenke vår frihet. Omikron i en vaksinert befolkning er ikke en allmennfarlig smittsom sykdom. Det er et relativt ufarlig virus som ikke krever en helt egen håndtering.

Å isolere friske mennesker med positiv test på et helt ufarlig virus, kan umulig være rett.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver selv i sin rapport fra 26. januar at tiltakene bare vil bidra til å dra pandemien ut i tid. Vi forventer ikke overbelastning av intensivkapasiteten på sykehusene. Man er bekymret for belastning for fastlegene, hjemmesykepleien, sykehjemmene, sykehusene og samfunnet generelt. Men at det ikke er sikkert at det blir et stort problem. De sier videre at for fullvaksinerte er det bedre å bli smittet nå enn senere på grunn av fallende immunitet etter siste vaksine.

Onsdag 26. januar ble det registrert 24.429 koronatilfeller i Norge. Det er om lag 9000 flere enn forrige uke. Samtidig er det to færre innlagte. Trenden har vært tydelig synkende de siste månedene på tross av stadig nye rekorder for smittede. Det er også færre av de innlagte som trenger respirator og intensivbehandling. Det er det samme mønsteret vi ser i andre land, som ligger foran oss i løypa. Danmark, Storbritannia og Sør-Afrika. FHI sier likevel at vi ikke skal fjerne alle tiltak og begrensninger. Det er rart.

Faren er over

FHI anbefaler også fortsatt testing og isolasjon av positive. Å isolere friske mennesker med positiv test på et helt ufarlig virus, kan umulig være rett. Særlig ille er det når det rammer barn. Og til hvilken nytte? Når vi i tillegg vet at hjemmetestene er så dårlige at det er tilnærmet bingo om du får utslag eller ikke, blir dette bare meningsløst.

I sum mener vi, som FHI, at det er tid for å normalisere vårt forhold til korona. Men vi mener det må skje nå. Faren er over!

12. mars 2020 stengte vi samfunnet for å redde eldre og andre i risikogruppene. Dette har det vært stor støtte og enighet om var riktig. Nå har vi en helt annen situasjon.

Alle tiltakene må bort

Når Espen Nakstad «innrømmer» at problemene fremover ikke vil være alvorlig sykdom og død eller press på helsevesenet, men problemer med for mange syke og folk i karantene. Da går koronaen over i en helt ny fase. Det blir nesten komisk at vi skal stenge samfunnet for at ikke samfunnet skal «stenges» fordi for mange blir syke samtidig. Særlig når mye av sykefraværet skyldes tiltakene og ikke sykdom. At mange blir syke samtidig, er ikke noe nytt. Influensaen minner oss på det årlig. Kritiske samfunnsfunksjoner har vi klart å holde i gang før i influensasesonger. Det må vi kunne klare også med omikron. Om vi ikke klarer det er ikke problemet korona, men beredskapen.

Ekte beredskap er ikke å stenge samfunnet, men å holde samfunnet åpent! Det er den jobben vi må gjøre nå. Å stenge samfunnet er ikke lengre forholdsmessig. Alle koronatiltak må vekk. Også i Norge!

