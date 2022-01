Jada, byen tåler langt flere cruisturister

DEBATT: Og Stavanger tåler flere cruiseskip enn det var i 2019. Jeg tror det er på tide at vi som synes at båter og skip hører hjemme på sjøen, og at havner er laget for å ta i mot båter og skip, sier vår mening.

« Hvem skal definere om et cruiseskip er stygt, og om så var, er det bare vakre skip som får legge til i Stavanger?, spør Sveinung Bendiksen.

Sveinung Bendiksen Stavanger

Hvis vi ikke skal ha båter i havnen, hva skal vi ellers bruke havnene våre til? En analyse fra Amdals Reiselivsutvikling slår dette fast. Det kan brukes i mot analysen at oppdragsgiver er Region Stavanger. Likevel må vi ta analysen på alvor.

Gruppeleder i Ap, Dag Mossige, er uenig i analysens resultat. Han mener fortsatt at Stavanger var på bristepunktet da cruisetrafikken var på sitt mest intense i 2019. Han sier:

– Tilbakemeldingene fra byens befolkning var klare. Det ble til og med foretatt en meningsmåling der to av tre spurte ønsket begrensninger i cruisetrafikken.

«Byens befolkning»?

Og jeg lurer på følgende: Hvem var «byens befolkning»? Og; hvem var de som ble spurt om de ønsket å redusere cruisetrafikken? Og hvor mange var med i spørreundersøkelsen til Dag Mossige?

Jeg synes det er fantastisk å rusle rundt i bygatene å treffe på små og store grupper i alle aldre oppleve vårt flotte sentrum.

Stavanger var en sjøfartsby av dimensjoner. Stavangers historie har alltid vært knyttet til sjøfarten. Det bør byen fortsatt være. I dag kommer ikke lasteskipene i havn i Vågen. De eneste skipene vi ser er supplybåtene og cruiseskipene. De siste er absolutt ikke så smekre verken i baugen eller i akterspeillet som «Amerika-båtene» var. Men er de stygge? Hvem skal definere om et cruiseskip er stygt, og om så var, er det bare vakre skip som får legge til i Stavanger?

Jeg synes det er fantastisk å se både tre og fire cruiseskip i havn i Stavanger samme dag. Jeg synes det er fantastisk å rusle rundt i bygatene å treffe på små og store grupper i alle aldre oppleve vårt flotte sentrum.

Stavanger har hjerterom

Jeg tar ikke her stilling til miljøaspektet. Landstrøm og utslipp er en annen side av dette emnet. De problemene har man også om man legger skipene i Risavika, og de må løses. Mitt anliggende er at Stavanger har hjerterom og plass til langt flere skip og turister enn vi hadde i 2019. Og skal våre lokalpolitikere basere sine vedtak på hva «byens befolkning» mener, så må de jammen sørge for at langt flere av denne befolkningen får si sin mening enn det som var tilfelle i 2019.

Også var det de som bor i Gamle Stavanger, som har cruiseskipene som nærmest nabo. Tja, jeg antar at skipene var i Vågen før de som på Straen i dag flyttet inn. Også har jeg latt meg fortelle at flere av dem har savnet turiststrømmen gjennom Straen da cruiseturistene uteble under pandemien.