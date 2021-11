Klimakrise og hyklere, kanskje man bruker feil strategi?

Jens Myklebust Stavanger

DEBATT: Sigbjørn Grønås skriver 16. november i et innlegg i Aftenbladet at vi nordmenn var hyklere i Glasgow, og dette for å sikre oss rett til fortsatt å produsere fossilt brensel og bli rikere.

En allianse av land som vil fase ut fossilt brennstoff, vil fungere mot sin hensikt dersom ikke land som Saudi-Arabia, Irak og Russland blir med.

Det er nok mange som ser det slik, men for klimaet er dette likevel riktig vei å gå slik verden ser ut i dag. De siste måneders mangel på energi viser tydelig hvordan verden reagerer på kutt i energitilførselen. Siden juni har Kina alene åpnet 153 kullgruver, og oljeproduksjonen gikk opp mer enn to ganger norsk oljeproduksjon.

Problemet er komplekst

Grønås skriver videre at verden har forhandlet i 30 år for å fase ut fossilt brennstoff, men at produksjonen bare øker. Er ikke dette nok et eksempel på at problemet er komplekst, og at man kanskje bruker feil strategi? Siden det synes nytteløst å strupe inn tilgangen på brennstoff, burde man ikke da se på hva og hvem som produserer selve utslippene? Fossilt brennstoff i seg selv gir jo ikke utslipp før det brennes. Kanskje man heller skulle fokusere på de som produserer biler, båter, fly, og andre fossilbrukere, og som tjener seg rike på det?

Verden er i dag fullstendig avhengig av et enormt antall kjøretøy, båter og fly, og man skulle tro at et krav om stans i bygging av fossilmotorer ville gi betydelig mer klimaeffekt enn kutt i tilgang på drivstoff, som altså ikke synes gjennomførbart i praksis. En slik strategi ville raskere kunne gi insentiver til utvikling av fornybar energi, mer effektiv bruk av fossil energi til produksjon av elektrisitet osv., og resultere i lavere etterspørsel.

Mot sin hensikt

En allianse av land som vil fase ut fossilt brennstoff, vil fungere mot sin hensikt dersom ikke land som Saudi-Arabia, Irak og Russland blir med. Dersom kun land med strenge utslippskrav skal delta, vil selvsagt klimaet stå igjen som den store taperen.