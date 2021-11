SV har selv skapt situasjonen

DEBATT: Er SV mer opptatt av ideologi enn de mange tusen som jobber og går i private barnehager?

«Jeg håper at SV innser det de innså på tidlig 2000-tallet, kommunene klarer ikke å gi full barnehagedekning uten de private, om de er store eller små», skriver Kine Myhre.

Debattinnlegg

Kine Myhre Barnehagelærer, Sandnes

Leder i utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger, Eirik Faret Sakariassen (SV), mente 16. november i et innlegg i Aftenbladet at det var uhørt at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) oppfordret sine medlemsbarnehager å stenge dørene kl. 14.00 på onsdag.

Det pussige er at SV med partileder i spissen har glemt at de selv har skapt situasjonen med de private barnehageeierne.

Kan måtte stenge

Det kan godt hende at dette strider mot avtalen mellom foreldre og barnehagene, men det er ikke så rart at barnehagene er litt desperate på å bli hørt. Noen av de private barnehagene kan nemlig ende opp med å stenge dørene for godt. Hvis vi ikke klarer å se helhetlig på finansieringen av private barnehager.

Det pussige er at SV med partileder i spissen har glemt at de selv har skapt situasjonen med de private barnehageeierne. Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) var initiativtaker til barnehagereformen, som skulle gi småbarnsmødre muligheten til å jobbe heltid. Dette ble altså en av SV sine fanesaker, under valgkampen i 2005 stilte Kristin Halvorsen følgende ultimatum: Full barnehagedekning ellers skulle hun gå av.

Med 23.000 barn på venteliste for å komme inn i barnehagen er det lett å la seg engasjere. Datidens politikere ble så engasjerte at de ga kommunene en lovfestet plikt til å tilby barnehageplasser. Og barnehagereformen som ga økt offentlig finansiering gjorde det mulig for privatpersoner og selskaper å starte en barnehage. Resultatet av dette ble en storstilt utbygging og økning i private og kommersielle aktører. Det skal påpekes at barnehagekjedene var etablert på 80-tallet og var derfor ikke et nytt fenomen når SV og opposisjonen skulle ha full barnehagedekning.

Evner ikke å se bakover

Det startet som en fantastisk reform med søkelys på barnehageplasser til alle, tilbudsmangfold og likebehandling av offentlige og private barnehager. Til tross for at andelen barn i private barnehager har ligget rundt 50 prosent de siste årene, og de 2126 barnehagene, som er medlem i PBL, sysselsetter om lag 35.000 ansatte, har pipa fått en helt annen lyd. SV bruker jevnlig harde ordelag som velferdsprofitører om de private barnehagene. De husker innimellom å si at de ikke mener de små og ideelle barnehagene, men heier på at det vedtas kutt og gis nærmest allmektig makt til kommunene i kampen mot de private. Det som er uhørt, er at SV ikke evner å se i bakspeilet. SV makter ikke engang å verne om de private barnehagene de ikke mener er velferdsprofitører.

Jeg håper at SV innser det de innså på tidlig 2000-tallet, kommunene klarer ikke å gi full barnehagedekning uten de private, om de er store eller små. Hvis SV er ut etter mer kontroll over private barnehager, kan det faktisk være mer fornuftig å gå tilbake til øremerkede midler. Da får de private barnehagene det mer forutsigbart økonomisk og staten gir dem det de trenger for å drifte.