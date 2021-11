Samarbeidspartiene vil sikre gode varslingssystemer på skolene

DEBATT: Merethe Handegaard-Scheie, som jobber i Stavangerskolen, løfter en bekymring om manglende systemer for varsling i skarpe situasjoner ved skolene. Den bekymringen tar samarbeidspartiene i Stavanger på det største alvor.

Ap, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV har allerede blitt enige om dette: vi vil starte arbeidet med å kartlegge kostnader og utrede hvordan vi skal få på plass et godt sikkerhetssystem på alle skoler i Stavanger.

Eirik Faret Sakariassen Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

Hun skriver i sitt innlegg i Aftenbladet 2. november at dette har vært drøftet i 10 år allerede. Det har hun helt rett i. Allerede i 2012 skrev jeg, som da nyvalgt bystyrerepresentant, brev til den daværende Høyre-ordføreren om min bekymring for manglende systemer og planer. I 2015 tok Dag Mossige (Ap) det samme opp, uten at det skjedde så mye. Høyre, som jeg registrerer nå løfter fanen høyt, har hatt flere tiår til å gjøre noe med dette. Men det har de ikke gjort. Nå vil vi rydde opp.

I disse dager jobber Ap, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV med vårt budsjett for Stavanger. Der er vi langt fra ferdige. Men vi har allerede blitt enige om dette: vi vil starte arbeidet med å kartlegge kostnader og utrede hvordan vi skal få på plass et godt system på alle skoler i Stavanger. Det må være et system som kan brukes i skarpe situasjoner, men det er mange situasjoner i en hektisk skolehverdag som kan trenge gode systemer. Vi vil ikke låse oss til én løsning når vi bestiller dette, men finne et system som best kan ivareta elever og ansatte og betrygge alle foresatte på en god måte.

I denne debatten bør alle, og spesielt folkevalgte, tenke over hvordan vi ordlegger oss og ikke bidrar til å skape unødig frykt og bekymring. Vi tar dette på alvor, også uten skremmende utsagn.

Vi har allerede vedtatt at slike systemer skal på plass når vi renoverer eller bygger nye skoler. Det er en god start, men vi vil ikke stoppe der. Derfor går vi nå i gang med et større arbeid for å sikre at slike systemer kan komme på plass på alle skoler.