Ta i bruk trygg og stabil kraft

DEBATT: Forhåpentlig vil stadig flere borgere og partier se at kjernekraft er fremtiden for trygg, stabil og ren kraft i Norge. Frp bør være ledende i dette arbeidet.

«Kjernekraft er den kraftformen med lavest arealbruk og billigst kraftproduksjon», skriver Leif Arne Moi Nilsen og Jørn Kyle Finnesand fra Frp.

Leif Arne Moi Nilsen Stavanger Frp

Jørn Kyle Finnesand Stavanger Frp

Norge opplever høye strømpriser og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om at prisene vil holde seg høye også i sommeren som kommer. I møte med økte strømpriser har det politiske miljøet levert flere forslag for å gjøre noe kortvarig med prisene, uten å presentere troverdige forslag for å skape en langsiktig endring til det bedre for Norge og norske forbrukere og næringsliv.

Vi må øke produksjonen

Det er et velkjent faktum innenfor økonomifaget at statlig priskontroll aldri fungerer i lengden da dette sender feil styringssignaler til markedet rundt tilbud og etterspørsel av varer og tjenester. I stedet for å politisk vedta strømpriser må Norge øke produksjonen av kraft. Fremskrittspartiet i Rogaland behandler i helgen et forslag fra undertegnede om å ta i bruk trygg, ren og stabil kjernekraft i Norge.

Ingen drivhusgasser

Det er mye som taler for å fortsette energieventyret og starte prosessen med å få i gang kjernekraft i Norge. Vi vet at kjernekraftverk ikke slipper ut drivhusgasser eller annen luftforurensning. Opprøret mot vindturbiner og de naturinngrepene som følger av disse, viser at det norske folk ønsker å bevare urørt natur i størst mulig grad. I tillegg er kraftproduksjon gjennom kjernekraft den desidert tryggeste form for kraftproduksjon.

For å ivareta disse hensynene bør vi utnytte den energiformen som beslaglegger minst areal og bruker minst ressurser. Kjernekraft er den kraftformen med lavest arealbruk og billigst kraftproduksjon. Sammenlignet med vindkraft bruker vindturbiner flere hundre ganger mer areal for å skape samme mengde energi til en mye dyrere pris.