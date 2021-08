Hva sitter jeg igjen med etter Sian-demonstrasjonene?

KONFLIKT: Dialog løser ikke alle problemer, men jeg kan ikke se at det finnes en bedre vei.

«Sian ønsker å provosere, og en del av motdemonstrantene lot seg bli så provosert at de trådde over grensene og ble dermed brikker i spillet», skriver John T. Meyer om demonstrasjonen i Stavanger.

Debattinnlegg

John T. Meyer Daglig leder og dialogprest i Kirkelig Dialogsenter Stavanger

Forrige helg (6.-7. august) var jeg til stede ved en demonstrasjon som Sian (islamkritisk organisasjon) hadde på Bryne og i Stavanger. Budskapet var forutsigbart. Reaksjoner var uforutsigbart. Finner budskapet gehør blant mine medborgere?

Selv er jeg prest i Kirkelig Dialogsenter Stavanger. For en som er ansatt for å bedrive dialog, var ikke de to dagene ideelle i sin form – mildt sagt! Jeg ble involvert allerede før sommeren. Fokus var begrensing av konflikt mens et annet fokus var selve budskapet til Sian. Det ene handlet om to dager nå i august mens det andre handler om et langsiktig arbeid – både før og etter demonstrasjonen.

Demonstrasjonene viser behovet for alternative måter å snakke om og til hverandre.

Bryne – ved Storstova

Hva sa Sian? De bygget opp et slags bilde av islam. Av sin versjon av islam som de deretter kunne hamre løs på. En vanlig retorikk hos de fleste mennesker, grupper og partier: Bygge opp et fiendebilde – og deretter prøve å få andre til å tro på det. Reaksjonen fra lytteren er å skaffe seg kunnskap til å vurdere sannhetsgehalten for ikke å bli kapret av retorikken. En tilleggstest er å bli kjent med noen som blir plassert i fiendebildet, se om der er en klar sammenheng og diskutere beskrivelsen med dem. Hvordan opplevde jeg Sians budskap? Argumentene ble plukket fra hist og her og satt sammen med påstander. Noen jeg snakket med, som ikke var kommet for å demonstrere mot Sian, beskrev seansen som «skuffende og fordummende».

Hva med motdemonstrantene? De ropte slagord og laget støy. Effekten var at de færreste av tilskuerne som hadde plassert seg på avstand fikk noen sammenheng i Sians budskap. Og da var egentlig mye av deres mål nådd. «Norge for alle», sto det på en av deres plakater. En slags hovedparole – selv om jeg ble usikker på om de egentlig inkluderte Sians støttespillere i slagordet.

Snu ryggen til

Jeg snakket med tilskuerne som hadde plassert seg i bakgrunnen av det hele. Noen irriterte seg over motdemonstrantenes overdøvende støy. Noen var sterkt imot Sian. Noen sympatiserte med dem. Noen var bare nysgjerrige på å se hva som skjedde. Etter hvert valgte jeg å invitere tilskuerne til å snu ryggen til scenen. En stille markering. De fleste sa ja, men resultatet ble noe halvhjertet.

Til slutt brant Sian Koranen. Det må man uansett kalle respektløst og grunnleggende imot den norske folkeskikk som i hvert fall jeg har vokst opp med. Da dette skjedde, ble motdemonstrantene stille mens de sang den kjente håpssangen av Lillebjørn Nilsen «Barn av regnbuen» med teksten «Sammen skal vi leve, hver søster og hver bror.» Kontraster!

Stavanger-byparken

Mer folk. Mer støy. Mer spenning. Sian ønsker å provosere, og en del av motdemonstrantene lot seg bli så provosert at de trådde over grensene og ble dermed brikker i spillet. Dermed ble det mer intenst for politiet i den rollen de har plikt til å fylle. Og vurderinger av virkemidler er jeg sikker på at de tar en evaluering av.

«Ytringsfrihet». Disse to dagene tar begrepet ut av en teoretisk diskusjon og inn i hverdagen. Og det, mener jeg, må høre med når ytringsfrihet diskuteres! For svaret får følger for hvordan samfunnet vårt skal se ut. Det vil forme vår kultur og våre omgangsformer. «Krenkelse». Hva skal man måtte tåle? «Folkeskikk». Er vi i ferd med å miste det?

Hva sitter jeg igjen med? Demonstrasjonene viser behovet for alternative måter å snakke om og til hverandre. Dialog løser ikke alle problemer, men jeg kan ikke se at det finnes en bedre vei. Vi må innse at der er mange mellommenneskelige konflikter som ulmer i samfunnet.

Demonstrasjonene slukket ikke dem, men jeg har tro på at de gode, åpenhjertige, faktabaserte, lyttende og ærlige samtalene ansikt til ansikt kanskje kan det. For «det er ikke så lett å kaste stein på de du kjenner».