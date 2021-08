En snarvei i eksportkappløpet

DEBATT: Vi er en energinasjon. En ledende global kapitalforvalter. Et lite land som spiller med de store i internasjonalt diplomati. Vi betyr mer for verden enn størrelsen skulle tilsi.

«Sammen må vi heie frem norsk innovasjonskraft, teknologiutvikling, selskapsbygging og vekst», skriver Ingvild Meland.

Ingvild Meland Strategi- og kommunikasjonsdirektør, Nysnø Klimainvesteringer

Norge har i lang tid operert i en tøffere vektklasse enn det størrelsen tilsier når det gjelder energiproduksjon og eksport. Vi har vært heldige, og vi har vært flinke. Til å se potensialet i Norges naturressurser, til å bygge kompetanse gjennom internasjonale samarbeid – og til å utvikle dem til det beste for fellesskapet på kort og lang sikt. Kunnskap, arbeidsplasser og velferd er skapt fordi verden har trengt de energiproduktene Norge har produsert. Men verden er i endring, og våre eksportinntekter blir utfordret. Nå trenger vi flere ben å stå på i vår samhandling med utlandet. Vi må levere grønne bærekraftige løsninger, og her er den globale konkurransen i ferd med å tilspisse seg.

Når vi nå skal omstille oss og skape ny vekst må vi huske på hvordan det lille landet Norge vant frem i konkurranse med de store.

Eksportrapporten for 2021 var klinkende klar; «Norges eksport vokser saktere enn våre europeiske naboland noe som betyr at Norge har Vest-Europas laveste eksport som andel av BNP». LO, NHO og Eksportkreditt Norge peker videre på at grønn eksport må være det prioriterte satsingsområdet for Norge.

Tillit som fremdrift

Når vi nå skal omstille oss og skape ny vekst må vi huske på hvordan det lille landet Norge vant frem i konkurranse med de store. Gjennom å ha jobbet i olje- og gassindustrien i mer enn 15 år har jeg selv sett – og blitt fortalt – hvordan internasjonale relasjoner og gode forretningssamarbeid har vært helt avgjørende for Norges suksess. Sammen med resten av verden - beveger vi oss nå inn i nytt grønt farvann, med nye spillere og nye kamparenaer. Klimakampen står vi alle i, men for å bli en grønn eksportvinner kreves nye lærebøker og flere inngangsporter til nye markeder.

Snarvei i eksport kappløpet

En av veiene til denne innsikten er å bygge broer mellom kompetent norsk og internasjonal klimakapital. Kapitalbroer kan bli snarveier til vårt mål om reduserte klimagassutslipp. Klarer vi, på samme måte som da vi etablerte olje- og gass industrien, å trekke til oss erfarne internasjonale klimainvestorer og grønn kompetanse vil dette kunne gi norske grønne teknologiselskaper enda bedre grunnlag for å lykkes ute i verden og skape nye verdifulle eksportinntekter.

Nysnø som statens klimainvesteringsselskap har allerede i løpet av sine to og et halvt år i drift bidratt til at noen av verdens fremste venture- og vekstaktører for klimainvesteringer har gjort sine første norske investeringer. Når unoterte vekstselskaper skal videreutvikles og skaleres, står relasjoner og tillit sentralt. Disse selskapene finner du ikke med en prislapp på i butikken hvor hvem som helst kan kjøpe dem. Dette er selskaper som søker kompetente langsiktige eiere som kan stimulere til utvikling og vekst gjennom å bidra med verdifull kompetanse, komplementerende kunnskap og relevante nettverk. Skal vi ut i verden, må vi ha direkte veier til disse miljøene.

Kamp og kappløp

Man kan bli svett av å tenke på utfordringen som ligger foran oss, samtidig betyr dette enorme eksportmuligheter for Norge.

OL er akkurat over – og hva som skal til for å nå opp i internasjonale konkurranser kjenner alle olympierne godt til. De har jobbet systematisk over lang tid for å sikre at nettopp de klarte å utnytte sin spisskompetanse og ta ut deres fulle potensial når OL-medaljene skulle deles ut. Så når verden i disse dager spiller den tøffeste kampen i sin historie, klimakampen, må vi sikre at vi er et topptrimmet lag på banen. Et lag som har satt klare mål, som er langsiktig, som jobber sammen og som evner å bruke alle våre virkemidler på best mulig måte.

Klimakampen må vi vinne sammen med verden. Men i eksportkappløpet er det allikevel alle mot alle. Sammen må vi heie frem norsk innovasjonskraft, teknologiutvikling, selskapsbygging og vekst. La oss aktivt bygge internasjonale kapitalbroer slik at dette blir ett av Norges konkurransefortrinn i eksport-olympiaden.