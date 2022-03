Registrering av flyktninger fra Ukraina må gå raskere

KRIGEN I UKRAINA: Vi er alle sjokkerte over Russlands angrep på Ukraina, men det som ikke kan sjokkere noen er at krigen utløser en flyktningkrise som krever at også vi i Norge stiller opp. Foreløpig har rundt tusen flyktninger kommet hit til oss i Rogaland.

Selv om registreringen hos lokalt politi nå er kommet i gang, og UDI har skaffet foreløpige plasser til en del av flyktningene på hotell, er det viktig at hele det offentlige hjelpeapparatet får ressursene som er nødvendige.

Debattinnlegg

Ine Haver Kommunestyrerepresentant i Stavanger (Ap)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Uavhengig av politisk ståsted håper jeg vi nå kan samle oss til å ta imot hver eneste flyktning i vårt distrikt med medfølelse og respekt – og et mottaksapparat som gir livredde og utslitte mennesker fra Ukraina rask hjelp og et best mulig utgangspunkt i en ny og forvirrende tilværelse.

Så langt har det ikke gått smertefritt. Jeg møtte selv flyktningene i en av bussene som kom hit til oss i forrige uke. Selv med all velvilje som nå møter barn, kvinner og eldre som er drevet på flukt av krigen i hjemlandet, viste det seg i møtet med byråkratiet å ikke være helt enkelt å skaffe overnatting til menneskene jeg traff.

For å sette flyktningtallet i perspektiv, utgjør strømmen av mennesker som til nå har rømt fra den russiske krigsmaskinen mer enn halvparten av Norges befolkning.

Sats på rask registrering

For uten at flyktningene var registrert hos norske myndigheter, var det ikke mulig å skaffe plass til dem på et mottak. Og fra Råde, der flyktningene kunne registrere seg, kunne vi lese om smått kaotiske tilstander. Det var altså ikke særlig aktuelt å be engstelige og utrygge flyktninger som allerede var her i distriktet reise til enda mer usikkerhet på Østlandet. Når også åpningen for at ukrainerne kunne registrere seg i Sør-Vest politidistrikt ble forsinket, ble det ikke enkelt for de frivillige som forsøkte å bistå flyktningene.

Heldigvis stilte både hoteller, næringsliv og ikke minst mange privatpersoner opp for medmennesker i nød. Selv om registreringen hos lokalt politi nå er kommet i gang, og UDI har skaffet foreløpige plasser til en del av flyktningene på hotell, er det viktig at hele det offentlige hjelpeapparatet får ressursene som er nødvendige. For det vi har sett til nå er dessverre bare begynnelsen. Fra rapportene fremgår det for eksempel at 70 000 mindreårige barn hver eneste dag flykter fra den russiske invasjonen.

Vis hva vi står for

For de mange flyktningene som nå rømmer fra Putins invasjonshær er fremtiden usikker. Over natten gikk de fra å leve liv som ligner på de vi har i fredelige Norge, til en tilværelse der de flykter fra flyangrep og stridsvogner. Flyktningene er redde, fortvilte og traumatiserte. Tre millioner mennesker har til nå forlatt kjære i hjemlandet som de frykter de aldri vil få se igjen.

For å sette flyktningtallet i perspektiv, utgjør strømmen av mennesker som til nå har rømt fra den russiske krigsmaskinen mer enn halvparten av Norges befolkning. Menneskene som kommer hit fortjener at vi klarer å gi dem den beste hjelpen vi makter. I tiden som kommer må vi klare å rigge oss på en måte som ivaretar dem på alle måter. I år markerer vi nordmenn Frivillighetens år. Krisen i Europa er en tragedie, men den gir oss også en mulighet til å vise hva vi står for – både som enkeltpersoner og som samfunn.