Stavanger har drevet gjenbruk av bygg før, hvorfor ikke nå?

DEBATT: Jeg er blitt fortalt at det er politikere som mener at Politikammeret ikke egner seg til annet enn «å bure folk inne» og derfor kan rives. Det er jo aldeles feil. Det dreier seg om et solid kontorbygg.

Den gamle Hermetikkfagskolen på Eiganes er omgjort i leiligheter. Bygget kalles nå Ledaal Park Alexander.

Per Th. Grimnes Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Ombruk av bygg har vært det alminnelige i Stavanger – ikke «bruk og kast». Her følger noen eksempler: Frue Meieri som ble arkeologisk museum, sykehuset som ble kontorer for fylkeskommunen, Norges Bank som ble restaurant og nå blir Kongsgårds kantine, Hetlandsbanken som ble klesbutikk, Posthuset som ble bank, Utenriksterminalen som ble danselokaler og møbelbutikk, kontorbygget ved Lagårdsveien som ble privat sykehus, alle sjøhusene som ble puber og utesteder, hermetikkfabrikkene som ble kontorer, Turnhallen som ble teater, Tou Bryggeri som ble kulturhus, Hermetikkfagskolen som ble boliger og Bethel på Løkkeveien som blir hovedkontor for Øgreid Eiendom.

Politikammeret ved Nytorget er et fleksibelt kontorbygg i full bruk. Vi vet at riving og nybygg er særdeles miljøbelastende. FNs siste Miljørapport publisert 9. august i fjor slår fast at klimaendringene kommer raskere, blir mer intense og rykker nærmere om vi ikke handler straks. Vi har knapt tida og veien. Siden forrige hovedrapport kom i 2014, er det satt nye utslippsrekorder hvert eneste år, bortsett fra i 2020 som ble preget av korona-nedstengning. Men i Stavanger økte faktisk utslippene også under pandemien.

Målet er å redusere egne utslipp med 80 % før 2030 – det er om 8 år. Men det hjelper selvsagt lite når vi konsekvent turer fram som før. Det er på høy tid at vi ikke bare tenker, men handler annerledes. Planer må forholde seg til nye realiteter. Riving av Politikammeret og i neste omgang kanskje St. Franciskus hospital, bidrar til å stemple oss som en miljøsinke. Mange spør: Hvor blir det av den rød-grønne bypolitikken?

