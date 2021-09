Ansvaret i entrepriser

DEBATT: Bygget er ferdigstilt, men det ble langt dyrere enn planlagt, og byggherre og entreprenør er både uenige om hvilke kostnader som var nødvendige, og hvem som er ansvarlig for de økte kostnadene.

«Valg av entrepriseform er i hovedsak et valg av risikofordeling mellom byggherre og entreprenør», skriver Kamilla Silseth.

Kamilla Silseth Advokat, Schjødt AS

Dette er situasjonen i (for) mange entreprisesaker, og fører til at mange utbygginger er særdeles krevende både underveis og i ettertid.

Spørsmålet blir hva som kan og bør gjøres for å forhindre at denne situasjonen oppstår. Flere forhold kan nevnes, men vår erfaring er at valg av entrepriseform og riktig forståelse av partenes ansvar, er avgjørende.

Det er utarbeidet såkalte standarder, som er regelsett for forskjellige typer entrepriser.

1. Hvem har ansvaret for hva?

Spørsmålet kan først besvares når det er avklart hva slags type entreprise partene har avtalt. Grovt sett finnes det to typer entrepriseformer. Det er totalentreprise og utførelsesentreprise, som tidvis også omtales som delt eller beskrevet entreprise. Det er utarbeidet såkalte standarder, som er regelsett for forskjellige typer entrepriser.

I en totalentreprise brukes standarden NS 8407, mens i utførelsesentreprise brukes NS 8405 eller NS 8406. Entreprenøren har et vesentlig mer omfattende ansvar i en totalentreprise enn i en utførelsesentreprise. Det er særlig fordi totalentreprenøren har prosjekteringsansvar i en totalentreprise har, men ikke i en utførelsesentreprise. Det er derfor avgjørende for både byggherre og entreprenør at de vet hva slags avtale de vil inngå, eller den ene parten krever at skal inngås, og at begge parter deretter forholder seg til konsekvensene av det valget.

Enkelt forklart innebærer en totalentreprise at byggherren ofte kun beskriver et ønsket resultat eller bestemte funksjoner som skal oppnås. Totalentreprenøren har da rett til å velge løsninger innenfor denne rammen. Et eksempel kan være at byggherren har beskrevet at et bygg skal ha automatisk solskjerming. Da står totalentreprenøren fritt til å velge hvilken type solskjerming som skal installeres i bygget, forutsatt at den er automatisk. I en utførelsesentreprise vil byggherren derimot som regel beskrive mer konkret hva som skal leveres, for eksempel utendørs screens med automatikk og skinner av aluminium. Entreprenøren leverer da kun ihht. kontrakt hvis spesifikasjonene er oppfylt.

Det skal nevnes at det kan inngås entreprisekontrakter uten at partene har avtalt at en av standardene skal gjelde. Da vil partenes rettigheter og plikter ikke vurderes ut fra standardene, men kun ut fra kontrakten, og bakgrunnsretten. Det har vist seg at avtaleforholdet ofte blir enda mer komplisert hvis partene ikke har avtalt en entreprisestandard.

2. Valg av entrepriseform

Valg av entrepriseform er i hovedsak et valg av risikofordeling mellom byggherre og entreprenør. Vi vil gjennomgå de viktigste faktorene i vurderingen. Hvis byggherren velger totalentreprise kan totalentreprenøren ta hånd om all prosjektering og oppføringen. Byggherrens risiko vil normalt bli lavere, men byggherren vil også få begrenset mulighet til å påvirke utførelse og kvalitet etter at kontrakt er inngått. Som regel vil det være en stor fordel for byggherre å kun måtte forholde seg til en kontraktspart, men kostnadene ved en totalentreprise vil ofte bli høyere enn ved en utførelsesentreprise. Dette fordi totalentreprenøren vil prise inn risikoen i prosjektet, samt ta betalt for prosjektering og koordinering.

En byggherre som velger utførelsesentreprise vil få økt påvirkning på det ferdige resultatet, men også en økt risikoeksponering. Byggherren vil da bære risikoen for feil og mangler i prosjekteringen. Samtidig får byggherren mulighet til å styre prosjektet ut fra egne ressurser.