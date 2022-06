Vi må rive russefeiringen ut av klørne på de kommersielle aktørene!

DEBATT: Jeg vil i fylkestinget 14. juni ta opp en sak om en bedre russefeiring for alle, uten de kommersielle aktørene som tjener grovt på russen. Jeg håper fylkestinget vil være enige i at vi ikke lengre kan si at russefeiringen er privat. Vi må gripe inn.

De kommersielle aktørene har fått altfor stor og en uheldig innflytelse på russefeiringen. mener innsenderen.

Debattinnlegg

Erlend Kristensen Fraksjonsleder MDG i opplæringsutvalget

Russefeiringen er en «institusjon» i Norge. For de aller fleste er dette en positiv opplevelse, men for noen er russetiden utestengelse og altfor dyr. Hva kan gjøres?

Det burde ikke være greit å ta yngre jenter på rulling, som «må stå til tjeneste» for gutta på bussen. Forsøpling er heller ikke greit. Ekskludering og vekttest hører ikke hjemme i en russefeiring. Ei heller «terrorlister». Uniformering som bidrar til å stenge andre ute er ikke i orden.

4000 kroner per dag

Videre er det heller ikke greit at kommersielle aktører dikterer ulovlige kontrakter, eller at russen blir utsatt for urimelige priser på landsmøtet i Kongeparken. Vi hører at mange russ i ettertid føler seg lurt. De har pådratt seg store utgifter som ikke står i stil med opplevelsene. Noen sier at det kan koste opp mot 100 000 kroner for å delta i en russebuss. Ved 25 rulledager blir det altså 4000 kroner per dag. Det er åpenbart ikke verdt pengene.

Viken fylkeskommune har vedtatt «prosjekt for en bedre feiring». Målet er å gå fra en feiring for de få, til en feiring for alle. Årets Viken russ ønsket at russefeiringen skulle være etter eksamen, mens de kommersielle aktørene hadde regi på feiringen som umuliggjorde flytting. Skal de få fortsette å bestemme russefeiringen?

Men Viken-russen fikk innført nulltoleranse for terrorlister, en verdiplattform og krav om at alle arrangementer skal være for alle. I Sverige og Danmark har de innført en ukes feiring etter utdeling av vitnemålet. I forbindelse med semesterstart på universiteter har vi en såkalt fadderuke. Kan vi ha en tilsvarende avslutningsuke for videregående skole, eller hva med en friuke rundt 17. mai? Hvor det ikke er eksamener eller skole.

Mye kan gjøres

Hvilke andre tiltak kan vi innføre? Ha åpne arrangementer på skolen og i regionen/kommunen, innføre rådgivning for russen om økonomi og urimelige kontrakter, svekke markedsaktørene ved for eksempel eie av russebusser/vaner i stedet for leie, oppfordre til gjenbruk av russeklær, informere om risiko ved brann eller tyveri av anlegg, rådgivning om hvordan russen kan få en best mulig russefeiring uten unødvendige utgifter, informasjon av hvordan de kommersielle aktørene kan operere, med eksempler gjerne fra andre års russekull.

Det er en langvarig kamp for å være med i en russebuss. Kommersielle aktører virker å utnytte denne situasjonen, ved urimelige kontrakter både med hensyn på pris, manglende forsikring og krav om at ikke russen kan klage. Det er dermed å tide at vi får justert russefeiringen litt.

