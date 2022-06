Spiser du økologisk? Du blir lurt og betaler dyrt for føleri

Jeg vil anbefale alle som betaler dobbelt så mye for et økologisk blomkål, pakket i plast, i motsetning til en konvensjonelt dyrket, om å lese seg opp på økologi.

Debattinnlegg

Mathias Renberg Skoleringsansvarlig Fremskrittspartiets Ungdom i Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KOSTHOLD: Økologisk landbruk innebærer blant annet at man ikke bruker kunstgjødsel eller sprøytemidler. Myten er at dette er sunnere for kroppen, smaker bedre og at det er miljøvennlig.

Det finnes ingen støtte i forskningen for at noen av disse påstandene stemmer. Har man en kunnskapsbasert tilnærming til økologisk mat, er det ingen grunn til å kjøpe det fremfor ikke-økologisk. Mange vil allikevel kjøpe det fordi de føler det er sunnere, eller de synes det er mer miljøvennlig. Det må man selvsagt gjerne gjøre, men da må man være villig til å betale for denne trosretningen også.

Sånn det er i dag, bruker staten flere millioner kroner hvert år på å subsidiere og promotere økologisk landbruk. Det betyr at vi som forholder oss til forskning og vitenskap, betaler ekstra skatt for at folk som hengir seg til føleri og synsing skal få spise sin økologiske brenneslesuppe litt billigere.

Jeg vil anbefale alle som betaler dobbelt så mye for et økologisk blomkål, pakket i plast, i motsetning til en konvensjonelt dyrket, om å lese seg opp på økologi, og gjerne også se «Folkeopplysningen» fra 2016, som ligger på NRK-appen. Her blir økologi-svindelen avslørt og avkledd, og man kan med god samvittighet kjøpe blomkålen uten plastfolie til halv pris. Og neste gang noen hoverer litt med at de kun spiser økologisk? Trøst deg med at de har latt seg lure.