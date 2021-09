Nytt liv for Norsk sokkel

DEBATT: Fremtiden til norsk sokkel står nå på spill. Vi har sett politiske parti som overbyr hverandre i å stramme inn og stenge ned norsk sokkel, uten å ha det minste begrep om hvilke tekniske muligheter som finnes.

Rolf Øystein Kluge Sandnes

I dag pågår det store prosjekter for å elektrifisere sokkelen. Dette er en fornuftig tankegang, bortsett fra at strømmen skal hentes fra land. All gass som produseres skal jo hovedsakelig brennes, og da er det for vår atmosfære liten betydning om denne brennes på sokkelen eller andre steder. Eneste forskjell er at finurlige skatter og avgifter klarer å få dette til å virke som om det er lønnsomt. Altså en teknologiutvikling drevet av økonomiske virkemidler, og ikke søkelys på mulighetene som finnes i teknologien.

Videre er det satt i sving store prosjekt og gigantinvesteringer for CO₂-fangst hvor CO₂ skal fraktes til terminal i store tankskip, sendes i rør til sokkelen og pumpes ned i reservoarene for permanent lagring.

Generatorer offshore

Det som er mitt poeng med denne artikkelen, er å rette søkelyset på de tekniske mulighetene som i dag finnes på sokkelen. Kort fortalt innebærer dette at det installeres gigantiske generatorer offshore som produserer strøm. Alle utslipp samles og reinjiseres slik at produksjonen av strøm blir helt utslippsfri. Dette er helt sikkert tanker som er beskrevet tidligere, men aldri funnet lønnsomt på grunn av økonomiske virkemidler.

Men hvis vi måler dette opp mot globale utslipp og hva som miljømessig står på spill, så er dette en teknisk mulighet som må utredes til fulle, før politikerne i sin kåtskap i å vise handlekraft klarer å ødelegge muligheten.

Potensialet i dette er enormt. Mengden strøm som kan produseres er i utgangspunktet styrt av hvor mye det er mulig å reinjisere kontinuerlig. All varme som produseres kan brukes til å drive dampgeneratorer, og eventuelt tilknytte andre industrier som for eksempel havoppdrettsanlegg. Videre er det allerede startet arbeid med rørledninger som skal pumpe CO₂ fra land og til sokkelen, hvilket betyr at det og er mulighet å lage gigantiske gasskraftverk på land, og bruke samme teknologi for å få total grønn produksjon av strøm.

Kompetansen har vi

En slik strømproduksjon vil være stabil, og ikke avhengig av vind og vær og tomme vannmagasin, men kunne gi en forutsigbar strømpris til alle. Dette vil også kunne sette en stopper for all meningsløs vindkraftutbygging og ødeleggelse av vår natur. Det som og er så flott, er at kompetansen har vi allerede i oljebyen.

Aker Solutions og Abel er to av våre største ingeniørselskap, og verdensledende i kompetanse på modifikasjoner offshore. Så for eksempel ved å investere 100 millioner kroner til hver til av disse, så kan en få utført uavhengige detaljerte tekniske studier der en får kartlagt det tekniske potensialet som finnes i denne løsningen. Dette er små beløp i den store sammenhengen, og kan gi oss inngangsporten til et nytt industrieventyr. Men det haster å få dette utredet før mulighetene blir rasert av politikken.