Levetidsmerking kan redusere forbruket vårt

DEBATT: Enkeltindivider kan ikke alene ta ansvar for å redusere overforbruket. Vi trenger kraftfulle politiske grep. Med levetidsmerking på produkter kan vi kjøpe produktene som varer lengst.

– Politikerne bør utvide reklamasjonsfristene på en rekke produkter, skriver Anja Bakken Riise.

Debattinnlegg

Anja Bakken Riise Leder, Framtiden i våre hender

Nordmenn er verdensmestere i sløsing. Til sammen kvitter vi oss med over 180 tonn med klær hver eneste dag, vi kjøper ny smarttelefon omtrent annethvert år, og gjennom livet vil vi gjennomsnitt ha kjøpt hele 65 anorakker, 14 tv-er og over fem tonn møbler.

Overforbruket vårt har et enormt klima- og naturavtrykk.

Uavhengig merkeordning

Skal vi stanse sløsingen med ressurser, trengs politiske grep. Blant annet trenger vi tiltak som gjør at vi forbrukere får bedre informasjon om hvor bærekraftig det vi kjøper egentlig er. Vi trenger en uavhengig merkeordning som sier noe om forventet levetid på produktene. Merkeordningen bør også gi informasjon om hvor enkelt det er å reparere produktet.

Politikerne bør i tillegg utvide reklamasjonsfristene på en rekke produkter. Det vil gi kvalitetsvarer et stort konkurransefortrinn, og vil for eksempel få kleskjedene til å konkurrere om å lage de mest holdbare klærne, ikke om å holde prisen lavest mulig. Det vil også gjøre det lettere for forbrukere å ta bærekraftige valg.

Vil redusere forbruket

Norske SIFO-forskere mener levetidsmerking vil redusere forbruket vårt. EU vurderer å innføre liknende tiltak og i Frankrike har de allerede vedtatt å arbeide for en levetidsmerking av produkter. Nå håper vi vår nye klimaambisiøse regjering følger etter.