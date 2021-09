Narkoselgere elsker Ap

DEBATT: De som gav sin stemme til Ap, har gitt sin stemme til en ruspolitikk på totalitære premisser.

Narkoselgeren som stemte Ap fordi han «måtte ha noe å leve av», inspirerte Roar Mikalsen til å skrive dette innlegget.

Roar Mikalsen Leder, Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)

Jeg møtte en som har sonet lange dommer for narkosalg. Jeg spurte hva han hadde stemt, og han svarte Ap. Jeg ble dypt skuffet. Viste til hvordan Ap hadde sviktet rusreformen, og spurte hvorfor han ikke hadde stemt Venstre eller MDG. Han smilte og svarte: «Jeg må jo ha noe å leve av». Dette inspirerte til dette innlegget.

Ap burde visst bedre når de viderefører en politikk som unødig stigmatiserer og demoniserer store deler av befolkningen.

Støre har sviktet

Jonas Gahr Støre har sviktet når det gjelder rusreformen. Siden han var helseminister i 2012, har han vært informert om hvordan narkotikaloven gjør mer skade enn nytte, at bare offentlig panikk opprettholder troen på forbudet som en god ide, og at menneskerettsprinsipper avdekker en avstand mellom teori og praksis som samfunnet må se nærmere på. Han burde derfor visst bedre når Ap viderefører en politikk som unødig stigmatiserer og demoniserer store deler av befolkningen.

Rent faktisk, etter rusreformutvalgets bekreftelse av offentlig panikk som styrende for ruspolitikken, har Støre og andre politikere plikt til å se nærmere på sammenhengen mellom dette fenomenet og menneskerettsbrudd. Menneskerettskonvensjoner og internasjonale forpliktelser tilsier at de forfulgte grupperingene har krav på en menneskerettsanalyse som vurderer individets rett til frihet mot samfunnets behov for beskyttelse, og flere organisasjoner har presset på for dette. Allikevel har politikerne motsatt seg slik analyse fordi de ikke vil vurdere en regulering av de forbudte stoffene.

Heller enn å se hvordan prinsipper som likhet, forholdsmessighet, selvbestemmelse, og frihetspresumpsjon er overførbare på ruspolitikken, vil Støre og andre politikere fortsette å straffe, selv etter at rusreformutvalget har dokumentert at dette gjør vondt verre. De ivrer derfor for folkeforfølgelse på tilbakeviste premisser, og det er et vitnesbyrd om en hårreisende likegyldighet at Ap har vunnet valget.

Blindsonen består

De som ga sin stemme til Ap, har gitt sin stemme til en ruspolitikk på totalitære premisser. De har støttet fortsatt folkeforfølgelse, selv om en hyklersk dobbeltmoral beviselig ligger til grunn, og hva er det som er greit med det? Det må jo enten være at Ap-velgere vil ha straff for straffens skyld, hvilket vil si av ond vilje, eller at de – som kjenningen av politiet over –støtter organisert kriminalitet. Verken det første eller det siste er noe tenkende mennesker vil være med på, og den eneste grunnen til at politikken fortsetter er syndebukkmekanismens forlokkende effekt.

Denne tendensen til å legge skylda på enkeltgrupperinger for problemer som vi har et kollektivt ansvar for å løse, har en lang tradisjon. I over 40 år har kriminologer, sosiologer og jurister påpekt syndebukkmekanismen som en bærende kraft i ruspolitikken. Den lå også til grunn for tidligere tiders raselover, og forskere har påpekt hvordan den ble videreført i løsgjengerlover og narkotikalover. Det er altså ikke mye å skryte av, og heller enn å berømme Ap for sitt svik mot de forfulgte grupperingene burde det norske folk ha styrt unna.

De burde stemt på et parti som evnet å ta inn over seg konsekvensene av rusreformutvalgets konklusjoner. De burde stemt på politikere som hadde integritet til å stå imot den offentlige panikken, og som ikke støttet vilkårlig folkeforfølgelse og organisert kriminalitet.

Dobbeltmoral råder

Når Ap nå feirer valget, og den politiske prosessen så åpenbart har feilet, bør det norske folk derfor gå i seg selv. Rent faktisk, i den grad vi tar verdier og idealer på alvor, er vi pålagt å se nærmere på den dobbeltmoral som råder og ta avstand fra en politikk som unødig tar livet av hundrevis av nordmenn.

Vi bør i stedet se til mellommenneskelige forpliktelser, gi de forfulgte grupperingene sin oppreisning, og i neste valg heller støtte de politikerne som ser frem til en sannhets og forsoningskommisjon — hvor politikere som Støre hører hjemme på tiltalebenken.