Straffene for elsparkesyklister er helt absurde!

DEBATT: Å straffe elsparkesyklister like strengt som en bilist, blir like absurd som å straffe en som tar et par liter sprit for mye med fra utlandet like hardt som en som smugler inn 2000 kilo amfetamin.

Det minner om 80-tallet da det var ulovlig med rullebrett i Norge. Myndighetene tok til fornuften etter hvert, men det satt nok langt inne, som det ofte gjør.

Pål E.Andersen Sandnes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jeg leser med forundring i avisene at elsparkesyklister straffes på lik linje med bilsjåfører når det gjelder promillekjøring. Jeg er enig at elsyklistene må reguleres og at det i en tid rådet anarki og stor skadestatistikk blant denne gruppen. Men å straffe noen som kjører en liten elsparkesykkel som har en hastighetsbegrensning på 20 kilometer i timen, på lik linje med en bilist som kjører en bil på 2000 kilo. og som har en toppfart på 250 kilometer i timen, det står for meg som absurd.

Jeg forstår også at denne loven kom til veldig fort og at myndighetene fikk et behov for en avskrekkende effekt. Men igjen; å frata noen sertifikatet for bil i 18 måneder og gi en bot på 88 000 kroner, samt 18 dagers betinget fengsel for å ha kjørt en elsparkesykkel i fylla, det virker på meg som helt absurd. Vi liker heller ikke at folk kaster søppel ut av bilvinduet, men man kutter likevel ikke armen av vedkommende for å statuere et eksempel.

Jeg hørte justisministeren på Dagsnytt 18 som forsvarte loven og overlot ansvaret til domstolene å justere straffeutmålingene. Men de siste hendelsene fra Stavanger der to personer ble straffet usannsynlig hardt vitner ikke om noen justering så langt. Begge to godtok for øvrig straffen og ville være anonyme. De skammet seg. Hvilket man jo ofte gjør når man bryter loven. Men å la dette passere uten noen videre form for protester synes jeg er latterlig. Det minner om 80-tallet da det var ulovlig med rullebrett i Norge. Myndighetene tok til fornuften etter hvert, men det satt nok langt inne, som det ofte gjør.

Et forenklet forelegg på 10.000 kroner ville nok også hatt en preventiv effekt og er i mine øyne en mye mer passende straff for slike overtredelser. Jeg håper med dette at det finnes noen fornuftige og edruelige voksne her i landet som tar til fornuft og slutter med å «kutte armen» av folk for å statuere eksempler.