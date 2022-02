Feil fra Ove Trellevik om virknings­grad i Nordsjøen

DEBATT: Lobbyister har i mange år plantet ideer fra Høyre, Norsk olje og gass og andre og tydeligvis fått gjennomslag. Dette er trist.

I 2018 slo daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) av de midlertidige gassgeneratorene på det nye og elektrifiserte Johan Sverdrup-feltet.

Svend Øvrebekk Sivilingeniør elkraft

Ove Trellevik, Høyres talsperson i petroleumspolitikken, uttaler seg om elektrifisering av sokkelen i avisen 1. februar. Han forsvarer videre elektrifisering med utgangspunkt i virkningsgraden for gassbruken, og sier de globale utslippene vil gå ned.

Påstandene til Høyre, bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass og andre aktører er ikke riktige, men lobbyister har i mange år plantet disse ideene og tydeligvis fått gjennomslag. Dette er trist.

Gamle og nye plattformer

Virkningsgrad er forholdet mellom nyttiggjort energi og tilført, teoretisk energi. Nyttiggjort energi kan være elektrisk og/eller varme.

De eldste plattformene i Nordsjøen har her et forhold ned mot 25 prosent virkningsgrad. Den gang var CO 2 -utslipp ikke et tema, og bruk av restvarme var ikke så aktuelt. Det er mange år siden Statoil (nå Equinor) selv sa at nye plattformer kan utnytte over 60 prosent av energien i gassen, blant annet ved å varme opp boligkvarteret med overskuddsvarme fra gassturbinene.

De plattformene som nå elektrifiseres, er nye, og da er det helt feil å si at virkningsgraden er 25–30 prosent, slik Trellevik påstår. Det er riktig at virkningsgraden ligger rundt 60 prosent i Europa, i snitt. Da utnyttes en del restvarme, og en god del av gassen brennes direkte, med 90 prosent virkningsgrad.

Egosentrisk klimapolitikk

Men, det vi trenger framover er elektrisk energi, og da vil en virkningsgrad for gassen på 45–50 prosent i Nordsjøen gi mer elektrisk energi og lavere globale utslipp enn ved elektrifisering fra land. Gasstransport og elektrisk energioverføring i kabler gir i tillegg betydelige tap.

Hvis man bare elektrifiserte de eldste plattformene, kunne det vært en viss logikk i tiltakene. Men det er altså de nyeste som elektrifiseres nå, og da blir dette ren avlat og egosentrisk klimapolitikk for Norge.

Man kunne også oppgradert en del gamle plattformer billigere enn å elektrifisere dem.

Komplett komedie

Det er ingen tvil om at vi om noen år får underskudd av elektrisk energi i Norge, når alt skal elektrifiseres og lite gjøres med forbruket. Da vil det være utrolig å bruke opp 10 TWh på noe som er helt feil, både klimamessig og ikke minst energimessig. Vi ender opp med å importere elektrisk energi fra Europa, som er produsert med gass fra Nordsjøen. Da blir komedien komplett.

Det bør finnes andre måter å redusere de nasjonale utslippene på, og det må snarest settes i verk tiltak for å få ned forbruket i Norge.