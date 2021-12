La 2022 bli året vi nærmer oss fremmede

DEBATT: Finnes det håp om et bedre 2022? Og kan du og jeg, enkle sjeler i Norge, tørre å tro at vi kan være med å påvirke utviklingen?

Den amerikanske advokaten Bryan Stevenson har viet store deler av sin yrkeskarriere til å kjempe for mindreårige som er dødsdømte i USA. Hans budskap er at alle er mer enn vår verste handling. Denne leveregelen har noe å lære oss alle.

Egil Elling Ellingsen Pastor i IMI-kirken

2021 åpnet med nye pressekonferanser om nedstengning av Norge, og fortsatte få dager senere med dramatiske bilder fra stormingen av Kongressen i USA. I den spesielle tiden som ligger bak oss har både pandemi og politiske hendelser forstørret noen av de største utfordringene vi står over for i vår tid: isolasjon og polarisering.

Kraften i nærhet

Ikke minst har konsekvensene av disse utfordringene blitt synlige. De menneskelige kostnadene av nedstengning i et samfunn som allerede er rammet av ensomhet har vært betydelige. Og situasjonen i USA har synliggjort hvordan polariseringen kan få vestlige demokratier til å knake i forføyningene.

For noen år siden gjorde et møte med den amerikanske advokaten Bryan Stevenson et dypt inntrykk på meg. Advokaten har viet en stor del av sin yrkeskarriere til å kjempe for mindreårige som står overfor dødsdom i USA. Med bakgrunn i sine erfaringer snakker Stevenson om «The power of proximity» – kraften i å komme nær. Han skriver blant annet:

«Ved å velge nærhet har jeg lært noen grunnleggende og ydmykende sannheter, inkludert denne: Vi er alle sammen mer enn vår verste handling. Mange av oss har lært at det er bestemte steder og mennesker vi bør holde oss unna. Jeg tror det er motsatt: Når vi velger avstand til de som av ulike årsaker har det vanskelig, får vi bare større problemer. Når vi kommer nær, lærer vi det vi trenger for å skape sunnere og tryggere samfunn.»

Inviterte ukjente på lunsj

Kan nøkkelen ligger her? Både til en bedre vei i 2022, og til at du og jeg kan være med og skape den? For pandemien har også gitt oss andre glimt. I den tidlige fasen hørte vi om naboer som fant sammen på nye måter. Om vilje til å vise raushet mot mennesker en egentlig ikke kjente så godt. Og i tiden inn mot jul har vi i vår egen region kunnet lese om mennesker som åpner hjemmet sitt for fremmede på julaften.

Selv har jeg også gjort noen spennende erfaringer i året som ligger bak. En pastorkollega og jeg bestemte oss for at vi trengte å få nye bilder av byen vi tilhører. Snakke med andre mennesker. Så vi begynte å invitere mennesker på lunsj. Folk som ikke kjente oss. Folk som ikke kunne vite om de fikk noe utbytte av å sette av tiden sin til en slik prat. Vi ba dem egentlig bare om å fortelle oss noe de tenkte to pastorer kunne ha godt av å vite om Stavanger. Det har blitt mange spennende møter. Med folk i politikk, næringsliv, mediene, frivillig sektor og annet. Folk som tror, ikke tror, og tror annerledes enn oss. Og alle samtalene har vært spennende. Alle har lært oss noe nytt. Og alle har minnet oss om at selv om det kan være forskjeller i tro, meninger og perspektiv, har vi noe å lære av hverandre.

Heie fram raushet

2022 kalles frivillighetens år. I Norge har vi en fantastisk mulighet i vår kultur og tradisjon for frivillig arbeid, og alle de møteplassene dette skaper. Jeg drømmer om et 2022 hvor politikere går fra fine ord om frivillighet, til konkrete handlinger for å inkludere frivilligheten i å møte vårt samfunns store utfordringer. Motivere til økt giverglede og raushet, gjennom skattefradrag og ved å heie på dem som gjør noe for andre.

Min drøm for 2022 er at vi på arbeidsplasser og andre arenaer lar oss utfordre til å trø nærmere noen som tenker og mener annerledes, og ser hvem menneskene bak merkelappene er. Jeg drømmer om et 2022 hvor vi i nabolag og sosiale sammenhenger tør å inkludere noen som er annerledes enn oss selv.