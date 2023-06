Kort vei til hjelp for unge som strever med rus

DEBATT: Det har kokt godt i den norske rusdebatten de siste par årene. Engasjement er bra, men frontene mellom leirene har kanskje blitt for harde. Det har nok fått noen uheldige utslag. Nå tar vi i Stavanger Ap sammen med flertallspartiene grep for å hjelpe barn og unge med rusproblemer.

«Kommunene har fått en lovpålagt oppgave om å jobbe aktivt med rådgivning knyttet til narkotikabruk. Det er en oppgave vi i Ap sammen med de andre flertallspartiene tar på alvor», skriver Ine Haver og Dag Mossige.

Ine Haver Stavanger Arbeiderparti

Dag Mossige Stavanger Arbeiderparti

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det siste året har vi kunnet lese flere saker om at de rådgivende enhetene for russaker knapt blir benyttet. Disse enhetene ble opprettet gjennom et stortingsvedtak, og trådte i kraft fra sommeren 2022. 100 millioner kroner ble satt av til prosjektet. Tanken var at offentlige instanser, ikke minst politiet, skulle henvise mennesker med rusproblematikk til de rådgivende enhetene slik at disse

skulle få hjelp.

Men så blir de altså knapt brukt.

Dette gjelder ikke bare for oss i Stavanger kommune. Fra hele landet er det kommet rapporter om det samme. En av hovedårsakene er at politiet ikke lenger avdekker rusbruk blant unge. I forbindelse med diskusjonene om rusreform føler mange politiansatte at det har oppstått et slags vakuum der det er blitt mye vanskeligere for dem å gripe inn overfor unge som benytter ulovlige rusmidler. Tanken med de rådgivende enhetene var at personer som var involvert i saker med bruk og besittelse av narkotika, skulle få mulighet til å få hjelp, heller enn å straffes. Ved å pålegge dem å møte opp, slapp de ikke bare unna med en betinget påtaleunnlatelse, men de skulle også få råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. I tillegg skulle enheten sørge for at de

også får tilbud om utredning av andre tjenester de trenger, for eksempel ulike former for oppfølgingstilbud fra Nav.

Vi ønsker at Stavanger kommune skal være en pådriver for at innbyggere med rusproblemer møtes med forsvarlig helsehjelp.

I denne rusdebatten har politiets rolle og deres muligheter for å avdekke rusbruk havnet i søkelyset. Det kan være både nyttig og sunt å diskutere politiets handlingsrom, men det har i denne saken ført til at mange – ikke minst unge mennesker – ikke får tilgang til et hjelpetilbud som kunne gjort dem godt.

Tirsdag skal det i utvalg for helse og velferd vedtas et forslag som likevel vil gjøre denne bistanden mer tilgjengelig for dem som trenger det. Vi ønsker nemlig å utvide funksjonen til rådgivende enhet for russaker ved Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor til å omfatte alle innbyggere og ansatte som har behov for kunnskapsbasert informasjon, råd og veiledning om rus, rusmidler og tjenestetilbud, og bistand til å komme i kontakt med kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud ved rusproblematikk. Da kan for eksempel både brukere selv, foreldre, skole, helsesykepleiere og andre ta kontakt og søke slike råd uten henvising.

Kommunene har fått en lovpålagt oppgave om å jobbe aktivt med rådgivning knyttet til narkotikabruk. Det er en oppgave vi i Arbeiderpartiet sammen med de andre flertallspartiene tar på alvor. Vi ønsker at Stavanger kommune skal være en pådriver for at innbyggere med rusproblemer møtes med forsvarlig helsehjelp.