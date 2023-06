Hvem styrer byutviklingen i Stavanger?

DEBATT: Fylkeseiendommen i Kannik i Stavanger sentrum er ikke er optimal for kontorer, men til kultur­formål er den enestående og nærmest perfekt.

Illustrasjonen viser de aktuelle tre nye byggene til fylkeskommunen i rød skravering.

Pål Arnulf Trodahl Arkitekt

Det er ikke overraskende at direktøren for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune betegner saken om bruk av området til gamke Stavanger sykehus, der fylkeskommunen nå holder til, som «en ikke-sak». Han har ansvar for å gjennomføre vedtatte saker.

Det ville imidlertid vært interessant å få byplanmyndighetenes syn på saken. Mener byplanavdelingen at det er riktig at fylkeskommunens kontorer skal beslaglegge et så strategisk viktig område i sentrum som gamle Stavanger sykehus?

Helhetlig vurdering

Skjørestad opplyser at 30 alternativer ble vurdert, og konklusjonen er helt tydelig at den foreslåtte løsningen er den beste. Men ble fylkeseiendommen i sin helhet noen gang vurdert?

Det ville verken krevd oppdeling av teaterets funksjoner eller utfordring med etterbruk av eksisterende bygg.

Det ville muliggjort sambruk av fellesfunksjoner mellom museet og teateret i tråd med tidligere politiske vedtak.

Og ikke minst, det ville gjort det mulig å spre den nye bygningsmassen over et større område slik at vi kunne sikret mesterverkene til Eckhoff på en verdig måte.

Videre sier Skjørestad at kommunen ikke kan legge seg opp i fylkeskommunen valg av løsninger for sitt fylkeshus. Mener Skjørestad virkelig at fylkeskommunen skal stå fritt til å diktere byutviklingen i hjertet av Stavanger, uten at kommunen skal legge seg opp i det? Dersom dette er kommunens standpunkt, er det oppsiktsvekkende.

Arkitekt Pål A. Trodahls forslag til hvordan de ulike kulturinstitusjonene kan plasseres på området. Teaterets nye hovedscene, med støttefunksjoner, egner seg best på tomta hvor fylkeshuset i dag ligger, mener han.

Billigere andre steder?

Fylkesordføreren opplyser at hun tok initiativ til diskusjon om annen bruk av tomten i 2020. Sakspapirene viser at dette gjaldt mindre deler av tomten, under forutsetning av at fylkeskommunen fortsatt skulle bli der. I samme sakspapirer fremgår det at lokalisering av Rogaland fylkeskommunes administrasjon også har et aspekt av samfunnsansvar.

Rent bygningsmessig er det nok sannsynlig at nybygg eller et nyere bygg på en annen tomt både vil være mer effektivt og økonomisk gunstigere enn nybygg og rehabilitering av fylkeshuset.

Fylkesdirektør Gunn Clair Westad opplyser at interessen for fylkeseiendommen var lav og sier at den verken er optimal for museum, teater eller kontorlokaler. Hun har likevel tro på å få til noen spennende kontorlokaler her. Fra et byplanmessig ståsted er det riktig at fylkeseiendommen er ikke er optimal for kontorer, men til kulturformål er den enestående og nærmest perfekt.

Tilsynelatende er forklaringen på at fylkeskommunen skal være i Kannik at ingen andre er interessert. Hvordan kan vi være sikre på dette? Ingen av mulighetsstudiene har vurdert at hele fylkeseiendommen kan være til disposisjon.

Vi skal bruke milliarder, og vi har fremdeles muligheten til å gjennomføre et fantastisk byplangrep som ikke bare er verdig for byens 900-års­jubileum, men også for de neste 900 årene.