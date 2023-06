Mer vitenskap og filosofi i Aftenbladet

«Det er behov for vitenskapelig informasjon i samfunnet vårt», skriver Roger Henriksen. Her professor i medisinsk statistikk ved UiS, Jo Røislien, som deltok i år.

Roger Henriksen Hundvåg

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Jeg ønsker å uttrykke takknemlighet for kommentaren der Jan Zahl ærlig innrømmer at han «tok heilt feil om Wonderful World».

Jeg vil rose ham for hans oppriktighet og vilje til å erkjenne feil. Det er sjelden å se slike holdninger i dagens medielandskap, og det er et eksempel til etterfølgelse for både journalister og lesere. Det som i tillegg fanget min oppmerksomhet, var hans oppdagelse om at det faktisk eksisterer et marked for en filosofi- og vitenskapsfestival i juni.

Dette ser jeg på som gyllen mulighet for Aftenbladet. Derfor tillater jeg meg å foreslå at avisen vurderer å jevnlig publisere mer vitenskaps- og filosofikronikker. Det er behov for vitenskapelig informasjon i samfunnet vårt, og det er viktig å tilby pålitelige og lett tilgjengelige kilder.

Ved å invitere anerkjente formidlere til å skrive i avisa, vil avisen kunne oppfylle dette behovet og styrke sin posisjon som en pålitelig kilde for kunnskap og innsikt.