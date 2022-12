Alt snakket om eldrebølgen, bør vise igjen i tallet på nye sykehjem

DEBATT: Et sykehjem skal være et levelig hjem for eldre med helseproblem.

Kirsten Øverås Harestad skrev et godt leserinnlegg om dette nylig. Hvorfor bygges det da så få nye sykehjem?

Et sykehjem skal være et levelig hjem. Alt snakket om eldrebølgen bør følges opp av nye sykehjemsbygg, tilpasset den enkeltes behov.

Nils-Oscar Ihlen Pårørende Stavanger

Det er halvannet år siden statsminister Støre drev valgkamp fra et sykehjem i Oslo. Jeg tror ikke at han har hatt tid og anledning til å besøke et sykehjem siden da. Men, han og hans regjeringskollegaer fremfører til stadighet at vi må være forberedt på eldrebølgen som kommer. Og med den, et kraftig økende antall eldre som lider av demens. Vi vurderer situasjonen fortløpende, sies det og vi nedsetter «hurtigarbeidende» utvalg for å være forberedt på det som kommer. Men, dessverre dette er tomt snakk, handlingslammelse, ansvarsfraskrivelse og en forunderlig manglende evne til å lede, til å trekke konklusjoner, beslutte og å utføre.

Bønder før sykehjem

Statlig støtte til landets kommuner for å møte eldrebølgen ved å bygge nye sykehjem og å modernisere eksiterende, var det ikke rom for i årets statsbudsjett. Kun etter kraftig press fra folk flest ble det bevilget en milliard kroner til alle landets kommuner. Dette beløp står i grell kontrast til 16 milliarder bevilget til landets 44000 bønder.

I Stavanger kommune vurderes også eldrebølgen og demens-problematikken fortløpende. Det loves tre nye ansatte til hvert sykehjem i kommunen for å avhjelpe. Vi tror det når vi ser det, sier pleierne på byens sykehjem.

Det pågår ikke – meg bekjent – bygging av nye sykehjem eller modernisering av eksisterende sykehjem i kommunen, unntatt Finnøy, til tross for alt snakk om bølgen som kommer. Også lokalt utvises det handlingslammelse, ansvarsfraskrivelse og manglende evne til å gjennomføre. Jeg savner til tider bonden og sivilingeniøren fra Madla.

Tomta ligger klar på Hundvåg!

Øyane sykehjem er et utmerket sykehjem drevet av engasjerte, dyktige og hardt arbeidende medarbeidere. Sykehjemmet er nå 40 år gammelt og ble etablert – ikke av Stavanger kommune – men av Husmorlaget på Hundvåg.

Hjemmet ligger landlig til på Hundvågs høydedrag, er ikke for stort og har et visst hjemlig preg. Spennvidden i sykdomsbildet for beboerne er for dette som for alle andre sykehjem i byen meget stor. Dette til belastning for beboere og ansatte. Nye sykehjem og modernisering tilpasset dagens og fremtidens behov vil kunne utbedre dette.

Rundt Øyane sykehjem har det i mange år ligget et stort område brakk og hvor ugresset gror. Stavanger kommune var litt usikker på hvem som besitter dette området. Etter tid ble det ble klargjort at kommunen selv ervervet området for mange år siden. Det var tenkt benyttet til utvidelse av Øyane sykehjem – til nye sykehjemsplasser og aldersboliger. Vel, ugresset gror fortsatt på området mens man vurdere og snakker om eldrebølgen som kommer.

Dersom byens ordfører virkelig ønsker å markere seg, så er det bare å begynne her og starte bygging umiddelbart.