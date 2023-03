Høyre har endelig forstått at Arbeiderpartiets skolepolitikk er bra

DEBATT: Dagens debattinnlegg ‘Sett valgfagene fri’ av Høyres Eirik Jåtten ble lest med stor interesse. Det var spesielt gledelig å se at Høyre endelig prioriterer skole høyt.

Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i stavangerskolen, slik at vi får motiverte lærere. Det gir nemlig det best mulige utgangspunktet for læring og trivsel for barna våre.

Bjørnar Gundersen Bystyrekandidat for Stavanger Arbeiderparti

Det jeg undrer meg mer over er påstanden om at «Høyre alltid har vist at vi prioriterer skole høyt». Vi skal ikke lenger tilbake enn til forrige periode, da Høyre styrte i Stavanger, for å mimre om tilstander i stavangerskolen hvor rektorer ved skoler nektet å signere skolebudsjettene for manglende penger til byens elever.

21. mars 2019 var overskriften i Stavanger Aftenblad ‘Fleirtalspartia i Stavanger innrømmer: Situasjonen i skulen er alvorleg’. Jåtten hadde rett i at skolene måtte kutte stillinger, forsøkte å redusere utgifter til drift og innkjøp av utstyr. Det gikk også ut over andre tilbud som bibliotek, kantine, sosial- og yrkesrådgiving og andre lokale tiltak som kom elevene til gode. Han hadde også rett i at den økonomiske situasjonen førte til en dårligere kvalitet på skoletilbudet. Det var et unisont opprop fra rektorer, driftsstyrer og FAU.

Ap viser i handling og ikke bare gjennom ord hvor viktig skolen er for partiet.

Bevilgningene har økt, men vi er fortsatt ikke i mål. Da Arbeiderpartiet kom i posisjon var en tydelig satsing på skolen en av våre viktigste saker. Derfor har vi år for år gradvis styrket driftsrammen til skolene betraktelig. ​I budsjettet for 2021 ble det løftet inn 40 millioner kroner ekstra årlig til Stavanger-skolene, spesielt med tanke på 1.–4. klasse, mens vi fra og med 2022 la til 20 millioner kroner i tillegg til skolene, da med satsing på ungdomsskoletrinnet.

​I 2023 ble det lagt til ytterligere 40 millioner kroner årlig, slik at grunnfinansieringen til skolene i Stavanger vil være økt med hele 100 millioner kroner årlig siden vi overtok i 2019. Det viser handling, ikke bare ord. Fordi vi satser på skolen. Fordi arbeidet med å bygge gode fellesskap starter i skolen. I tillegg kommer bevilgninger på over 30 millioner kroner ekstra til flere fysiske lærebøker og øremerkede penger til miljøveiledere på skolene.

Vi er fortsatt ikke i mål. Vi skal gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i stavangerskolen, slik at vi får motiverte lærere. Det gir nemlig det best mulige utgangspunktet for læring og trivsel for barna våre.