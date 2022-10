Flaksen varer ikke evig, Norge og Stavanger må ta klar avstand fra atomvåpen!

DEBATT: I en tid med økende spenning og mistillit mellom stormaktene, hvor atomtrusselen ulmer, er det helt nødvendig at Norge tar klar avstand fra atomvåpen. Istedenfor fortsetter vi å tviholde på retten til å bli beskyttet av masseødeleggelsesvåpen.

Nesten 70 kommuner i Norge har per dags dato tatt ansvar i kampen mot atomvåpen ved å slutte seg til ICANs Cities Appeal og bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud. Stavanger er per i dag ikke blant disse.

Isak Løberg Jacobsen Nei til atomvåpen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Klikker man inn på hvilken som helst nettavis i dag er det vanskelig å unngå overskrifter som viser til en økende trussel for bruk av atomvåpen og faren for atomkrig. I dag finnes det over 13 000 atomvåpen i verden. Mot slutten av den kalde krigen så vi en reduksjon i de kjernefysiske arsenalene, og kontrollavtaler ble signert, med tanke på nedrustning og samarbeid mellom to stater som få år tidligere hadde en sterk mistillit mot hverandre.

Nå ser vi det motsatte. Mistilliten mellom atomvåpenstatene er stor, og flere atomvåpenstater, en historisk opprustning blant atomvåpenstatene, og nye teknologier har skapt et annerledes trusselbilde enn under den kalde krigen. Arbeidet med nedrustning har stanset opp. Flere av de viktige kontrollavtalene fra forrige århundre har kollapset, eller blitt svekket de siste årene, mens atomvåpen får en større og større rolle i sikkerhetspolitikken.

Les også Putins atomvåpen-trussel: Bløffer han, og hva med Vestens reaksjon?

Solrefleksjon uløste falsk alarm

Konsekvensene av økende spenning mellom atomvåpenstatene handler derimot ikke bare om faren for bruk, men også om økt fare for misforståelser og ulykker. I 1983 var spenningen mellom stormaktene høy. 26. september det året var den sovjetiske offiseren Stanislav Petrov på vakt da varslingssystemene viste fem innkomne amerikanske missiler. Petrov hadde få minutter på å avgjøre om han skulle rapportere videre til sine overordnede at det var et missilangrep på vei. Hvis han gjorde det ville Sovjetunionen starte et massivt gjengjeldelsesangrep, som USA ville rekke å besvare før de første sovjetiske rakettene nådde fram.

Heldigvis hadde Petrov en følelse av at noe ikke stemte. Stanislav Petrov brøt med protokollen. Noen nervøse minutter senere viste det seg at det kun var solrefleksjon varslingssystemene hadde fanget opp. Hadde Petrov meldt fra til sine overordnede, ville det sannsynligvis ført til en fullskala atomkrig. Hendelsen er et bevis på faren vi står overfor i en verden med atomvåpen. Én misforståelse, én teknisk feil eller menneskelig svikt kan være nok til å kaste verden inn i det utenkelige.

I 2021 ble atomvåpen endelig forbudt. FNs atomvåpenforbud, som ble vedtatt i FN i 2017, trådte i kraft i 2021 og alle aktiviteter relatert til atomvåpen er ulovlige. Veikartet til en verden uten atomvåpen er der, og Norge må være en forkjemper for å bevege oss i riktig retning. Nesten 70 kommuner i Norge har per dags dato tatt ansvar i kampen mot atomvåpen ved å slutte seg til ICANs Cities Appeal og bedt regjeringen ta Norge inn i FNs atomvåpenforbud.

Les også Vi må håpe at aggressorer frykter atomvåpnenes nådeløse logikk

Stavanger ikke på listen

Stavanger er per dags dato ikke en av kommunene på denne listen. Vi vet at byer er hovedmål for atomvåpen, og det er viktig at lokale politikere legger press på regjeringen for å få Norge med på atomvåpenforbudet. Vi oppfordrer alle som vil engasjere seg i kampen mot atomvåpen her i Rogaland til å møte opp på oppstartsmøte av Nei til Atomvåpen Sør-Rogaland onsdag 19. oktober, på Time Rådhus.

På 80-tallet så vi en bred folkebevegelse mot atomvåpen. Kravet fra folket var viktig for nedrustningsarbeidet på den tid også. Tall fra 2021 viser at 7 av 10 nordmenn mener vi bør ha en atomvåpenfri forsvars- og sikkerhetspolitikk i dag, i tråd med flertallet av land i verden som har signert det internasjonale atomvåpenforbudet. Vi trenger en sterk fredsbevegelse i Norge som ønsker dialog, tillit og nedrustning. Da må de lokale stemmene stå sterkt. Vi kan ikke godta at våre liv og menneskehetens eksistens legges i potten i atomvåpenstatenes maktspill. Atomvåpen, verdens verste masseødeleggelsesvåpen, er ikke bare umulig å forsvare etisk, det er en konstant trussel mot oss alle. Når vi anerkjenner de humanitære konsekvensene av atomvåpen, blir det tydelig: den eneste måten vi kan sikre at disse våpnene aldri brukes, er ved å forby, stigmatisere og avskaffe atomvåpen.

Arbeidet med nedrustning har stanset opp. Flere av de viktige kontrollavtalene fra forrige århundre har kollapset, eller blitt svekket de siste årene, mens atomvåpen får en større og større rolle i sikkerhetspolitikken.