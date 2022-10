Har Wirak glemt hvor han egentlig ville ha Nye SUS?

DEBATT: Det var noe som skurret da jeg leste hva I Sandnes-ordføreren sa til Aftenbladet for noen uker siden, på bakgrunn av mye tyder på at byggetrinn II til Nye SUS først står ferdig i 2040, og ikke rundt 2030 som først planlagt.

Sju år seinere har ordfører Wirak tilsynelatende totalt glemt hvor han ville ha det nye sykehuset og at han overlot til styret å avgjøre plasseringen.

Per A. Thorbjørnsen Venstrepolitiker fra Stavanger

Stanley Wirak sa blant annet at den forrige regjeringen absolutt ville ha det nye sykehuset til Ullandhaug, og at det antakelig har gjort prosjektert dyrere og veldig komplisert. Ifølge ordføreren ble heller ikke transporten ordnet.

Umiddelbart vil sikkert mange tenke at her traff Wirak spikeren på hodet. Han etterlater seg et bestemt inntrykk av at han ønsket sykehuset på Våland. Men, det var et men. For hva sa ordfører Wirak da Sandnes skulle gi en uttalelse om hvor det nye sykehuset skulle lokaliseres? Han og Sandnes kommune ønsket at det nye sykehuset skulle legges til Soma/ Stokka-området i Sandnes.

Har du glemt hva du ville?

Sandens betalte til og med en egen ekstern utredning om dette alternativet. I 2015 oppsummerte Wirak med at Rambøll konkluderte med at der er fullt mulig å bygge sykehus i Soma/Stokka-området. Men ordføreren overlot til styret for sykehuset å velge tomt. Som kjent anbefalte styret nettopp Ullandhaug, som senere ble endelig bekreftet av departementet.

For øvrig kan jeg nevne at rapporten til Rambøll avrunder med et par risikofaktorer som kunne få betydning: beliggenhet nær høyspentledning, søppelforbrenningsanlegg og avfallsmottak i nærheten. Hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging er en utfordring.

Sju år seinere har ordføreren tilsynelatende totalt glemt hvor han ville ha det nye sykehuset og at han overlot til styret å avgjøre plasseringen. Nå, når det på nytt blir klart at sykehuset skal bygges i to runder, klarer han å påstå at «departementet på død og liv ville ha sykehuset til Ullandhaug» som om Våland var det eneste riktige alternativet.

Dette virker uryddig

Jeg mener dette er uryddig, nesten politisk uredelig å prøve og skrive om sitt eget standpunkt i saken, slik ordføreren uttaler seg til Aftenbladet.

Og bare for å minne om flertallsforslaget fra Sandnes kommune, foreslått av ordføreren selv: «Sandnes kommune ser på Stokka som det klart beste alternativet. Her vil det bli svært god kommunikasjon med motorvei, bussvei og sykkelstamvei i umiddelbar nærhet. Arealmessig er det også god plass. Befolkningsmessig ligger dette svært sentralt både mot Jæren, Sandnes, Sola og Stavanger».

Og jeg kan alltid, i all forsiktighet nevne, at i høringsuttalelsen står det skrevet: «Rådmannen mener likevel på bakgrunn av de vurderinger som er fremlagt her at Våland som alternativ for lokalisering bør falle ut»

Det var ikke bare departementet som mente at Vålands-tomten ikke var fremtidsrettet nok ...

Ja, det var virkelig noe som skurret!