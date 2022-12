Hvorfor annonserer Aftenbladet for flyreiser og forbruk?

DEBATT: Hvilke etiske overveielser gjør Aftenbladet når avisen annonserer for aktiviteter som stimulere til økt forbruk i en del av verden som allerede har et gigantisk overforbruk og promoterer flyreiser med enorme klimautslipp?

Dersom alle land hadde et like stort forbruk og avtrykk som Norge, ville vi hatt behov for 3–4 planeter for å klare oss.

Hans K. Stenby Stavanger

I den klima- og naturkrisen vi står i og overfor er følgende elementer viktig:

Vi må erkjenne klima- og naturkrisen som den trussel den utgjør. Vi må være kunnskapsbaserte. Vi må innse at vi ikke kan endre eller stoppe alt som bidrar til den krisen umiddelbart. Det ville skape andre problemer også. Men vi kan hver og en av oss planlegge og gjøre endringer som bidrar. Det gjelder som enkeltpersoner, institusjoner, bedrifter, foreninger, regjeringer osv.

Stavanger Aftenblad regner jeg med er en kunnskapsbasert avis og legger beste kunnskap til grunn for sin virksomhet og sitt samfunnsansvar.

Erkjennelsen er helt sikkert på plass – også at Norge som et rikt land og Stavanger som en relativt rik by bidrar til et klimaavtrykk som langt overstiger mindre velstående deler av verden.

