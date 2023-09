Det er vi som tar ansvar, Åslaug Haga!

DEBATT: Åslaug Haga skriver at vindkraftmotstandere har ansvar for tap av arbeidsplasser og inntekter i kommunene. Men vi har ikke dårlig samvittighet, Haga. For det er vi som tar ansvar!

Det er ufint når kommersielle vindkraftaktører prøver å skjule seg bak arbeidsplasser, eldreomsorg og barnehager.

John Fiskvik Leder Motvind Norge

Hogne Hongset Rådgiver Motvind Norge

Haga skriver først at hun har respekt for vindkraftmotstanden og mener den på sitt beste viser fram det fineste i demokratiet. Men resten av innlegget viser at Haga ikke har respekt for de som vil bevare det vi har igjen av inngrepsfri natur. Til nå har Haga med stor patos lagt «klimamåla» til grunn for at vi må bygge mer vindkraft. Nå får vindkraftmotstanderne også ansvaret for at det ikke er strøm nok tilgjengelig for ny industri, og for at kommunene mister potensielle inntekter.

Mye vi kan gjøre uten vind

Åslaug Haga skriver om arbeidsplasser som ikke blir etablert, fordi den strømmen de trenger for å drive fabrikkene ikke finnes. Og det er ikke tilgjengelig strøm til alle prosjekter som lanseres. Mange er riktig nok av typen «luftslott» uten realisme, mens mange burde få slippe til for å skaffe både arbeidsplasser og inntekter for folk og kommuner. Men mangel på strøm noen steder kommer ikke av at det er bygget for lite vindkraft. Det kommer av at myndighetene i årevis har sabotert viktige muligheter.

Det er satset lite på mer effektiv bruk av den strømmen vi produserer. Allerede i 2010 dokumenterte det offentlige Arnstad-utvalget at vi kunne hente ut 40 TWh gjennom energieffektivisering i bygg innen 2040. Men lite er gjort. EUs direktiv for energieffektivisering fra 2012 er f.eks. ikke godkjent i Norge.

Det er ikke satset på oppgradering av vannkraften. Tvert imot har sittende regjering innført skatteskjerpelser som gjør at ferdige prosjekter er lagt i skuffen. Ifølge NTNU er potensialet opp mot 20 TWh, uten vesentlige nye naturinngrep. Multiconsult har vurdert et potensial for solenergi på bygninger til 66 TWh. Myndighetenes bidrag: tilskudd til solenergi på bygg mer enn halveres 1. oktober i år.

Vindkraft trengs ikke

Statnett har prioritert å bygge nye utenlandskabler, og sviktet sin primæroppgave: å sikre et velfungerende kraftnett innenlands. Det gjør at det overskuddet vi har i normalår, ikke er tilgjengelig der strømmen trengs.

Haga om at kraftoverskuddet i Norge er i ferd med å forsvinne. Dette har Statnett hevdet i flere år, mens det reelle kraftoverskuddet, altså krafteksporten, gjennomgående fortsatt utgjør rundt 10 prosent av kraftproduksjonen. I år har vi pr. 31. august netto eksportert 13 TWh (13 000 000 000 kWh). Blir resten av året som snittet i årene 2019-22, blir netto eksport 17,8 TWh.

NVE har dessuten i en ny rapport skrevet at vi ikke får kraftunderskudd de nærmeste årene, selv om kraftbalansen blir strammere. Dersom myndighetene bruker de mulighetene vi har, som nevnt lenger oppe i innlegget, vil vi trolig få økt kraftoverskudd. Uten mer vindkraft.

Haga prøver å lokke kommunene med penger. Hun skriver at per ny vindturbin kan vertskommunen regne inn rundt 900 000 kroner i årlige inntekter. Hun viser til at et kraftverk på for eksempel 20 turbiner, betyr 18 millioner kroner i året., som kommunen kan bruke på barnehager og eldreomsorg. Hun mener dermed at å si nei til vindkraft er å si nei til barnehageplasser og sykehjemsplasser.

Åslaug Haga leder NHOs landsforening «Fornybar Norge», som organiserer vindkraftutbyggerne i Norge. De har selvsagt kommersielle interesser i å få bygge nye vindkraftverk. Det er ikke pent å se på at kommersielle interesser forsøker å skjule seg bak klimasak, nye industriarbeidsplasser og sykehjemsplasser i kommunene.

Haga mente noe annet før

Haga skriver ikke om den negative effekten vindkraft langs kyst og i fjell har for reiselivsnæringen. Hun nevner ikke at vindkraft raserer verdifull natur, dreper fugl og store mengder insekter, forurenser drikkevann, sprer mikroplast og hormonhermere som PFAS og Bisfenol A i naturen. Vindkraft belaster også voldsomt jordens ressurser av sjeldne jordarter, mineraler og metaller, den ødelegger rekreasjonsområder for lokalbefolkningen og reduserer verdien på boliger og hytter. I realiteten ber Haga kommunene om å ofre både natur, folkehelse og livskvalitet for penger.

Ser vi gjennom den svulstige argumentasjonen, står vi igjen med at Haga er agent for en kynisk vindkraftbransje. Den vil bygge nye vindkraftverk i norsk natur, selge anleggene til utenlandske kapitalinteresser og ta med seg fortjenesten til skatteparadiser.

Vi har ikke dårlig samvittighet for å prøve å stoppe Haga og videre rasering av verdifull natur. Nok er for lengst nok. Åslaug Haga burde lese på nytt den Soria Moria-erklæringen hun signerte i 2005, sammen med Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen. Der står bl.a. dette: «Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere beskyttelse av områder og naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å oppleve.»