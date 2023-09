Nei, Lyse vil ikke ha høye strømpriser

DEBATT: Det er Lyses jobb å stille opp med den infra­strukturen og forny­bare energien som skal til for at det elektrifi­seringen og digi­tali­seringen kan la seg gjennom­føre.

Leiv Ingve Ørke Konserndirektør fornybar energi, Lyse

I en politisk debatt mellom Høyre og Senterpartiet i Time om utbyggingen av et datasenter på Kalberg, presenterer Betuel Frøyland i et debattinnlegg i Aftenbladet en fortelling om Lyse, strømpriser og regionens energisituasjon som ikke kan stå uimotsagt.

Lyse har aldri hatt en skjult agenda for å drive opp strømprisene. Vi er et 100 prosent kommunalt eid selskap, og mesteparten av det vi tjener (70–80 prosent) betaler vi i skatt til staten. Resten av overskuddet betaler vi i utbytte til våre eierkommuner og reinvesterer i infrastruktur. Våre eiere ville aldri ha akseptert at Lyse aktivt forsøkte å øke kostnadene for innbyggere og næringsliv i regionen. Det gjør vi ikke i dag, og det gjorde vi heller ikke da Frøyland jobbet med økonomi og analyse i Lyse for mange år siden.

Der andre har solgt hele eller deler av kraftselskapet til staten, har kommunene i vår region valgt å være langsiktige eiere av energi- og telekomkonsernet Lyse. Dette fordi de ønsker at selskapet skal bidra til næringsutvikling og konkurransekraft gjennom utbygging av samfunnskritisk infrastruktur. Eierskapet har sikret kommunene økte utbytter til velferdsproduksjon i over 20 år. Den delen av overskuddet som ikke utbetales i utbytte, har Lyse alltid brukt til å investere.

Mer energi

Frøyland synes å ha en teori om at Lyse skal ha arbeidet langsiktig for å øke forbruket og begrense tilgangen til energi for å få opp kraftprisene. Lyse har tvert imot de siste 20 årene arbeidet for å tilføre mer energi.

Blant annet har vi bygget ny kraftstasjon i Lysebotn 2, nytt kraftverk i Breiava, nytt Rafoss kraftverk i Sira Kvina og rehabilitering av Maudal kraftverk pågår. For 20 år siden bidro vi til at regionen fikk landets mest omfattende naturgassnett. Vi har bygget ut infrastruktur for fjernvarme for å ivareta varmen fra søppelforbrenning, og nå skal vi produsere mer biogass for å kutte utslipp ved å erstatte naturgassen i nettet vårt. I tillegg jobber vi med en av våre største investeringer noensinne: oppgraderingen av vannkraften i Røldal–Suldal. Alt dette har vi gjort for å øke energiproduksjonen i regionen, og slik sett bidra til lavere priser og en mer diversifisert energiforsyning.

Vindkraftutbyggingen i Bjerkreim – som Frøyland hevder Lyse var motstander av, fordi det ville gi lavere priser – var vi medeier i frem til vi solgte oss ut i 2016. Strategien vår var da at vi ville la andre realisere dette prosjektet, og i stedet konsentrerte vi oss om å utvikle vannkraften.

Infrastruktur til omstilling

Frøyland har rett i at Lyse har vært en tilrettelegger for lokalisering av datasentre i vår region, men dette har vært med mål om å skape flere arbeidsplasser og å styrke regionens digitale infrastruktur. Ikke fordi vi har en langsiktig plan om å øke strømprisen. Den globale økningen i datatrafikk er eksponentiell og stadig stigende. Med økende behov for håndtering, lagring og prosessering av data, er en avhengige av at digital infrastruktur bygges et sted dersom digitaliseringen av samfunnet skal kunne fortsette. Datasentre er kritisk infrastruktur, og vi mener at det er fornuftig at data lagres i Norge eller Europa.

I Lyse tror vi at alt som kan elektrifiseres, vil bli elektrifisert, og alt som kan digitaliseres, vil bli digitalisert. Da er det vår jobb å stille opp med den infrastrukturen og fornybare energien som skal til for at det kan gjennomføres. Alle skal være sikre på at Lyse skal bidra med det vi kan for å få normalisert strømprisene, og utvikle næringslivet i vår region. Det skal vi gjøre med det vi kan best og som vi har gjort i over 100 år. Bygge ut mer fornybar energi, og samfunnskritisk infrastruktur.