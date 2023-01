Hvorfor kan ikke en nedlagt oljeplattform bli verdensarv?

DEBATT: Condeep-plattformene har betydd mye for det moderne Norge, for vår industrihistorie og de er en stor ingeniørbragd. Nå har Stavanger kommune og Oljemuseet bedt om at Condeep blir vurdert som verdensarv. Riksantikvaren synes ikke dette er en god idé.

Norge har over flere år prioritert å sikre de åtte verdensarvstedene vi allerede har, framfor å starte nye nominasjoner, skriver riksantikvar Hanna Geiran.

Hanna Geiran Riksantikvar

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De fleste av disse plattformene er fremdeles operative, men i løpet av de neste 40 årene nærmer de seg slutten av sin levetid. Det er tre alternativer for plattformenes fremtid: flytting til land for gjenvinning, å kutte av toppen slik at kun bena står igjen mange meter under havflaten slik at skipstrafikken kan passere over, eller at de blir etterlatt på stedet etter at produksjonsutstyr og moduler over dekk er fjernet. Det siste virker mest aktuelt.

Kun de aller fremste eksemplene i verden innenfor sin kategori kan vurderes som mulige kandidater for verdensarvlisten, og historien som stedet eller gjenstanden forteller må være universell. Et viktig prinsipp for verdensarven er at bygg og anlegg ikke skal flyttes. Det skal bevares på stedet – in situ – og derfor kan ikke plattformen bli verdensarv dersom den flyttes. Samtidig er det også sentralt at tekniske anlegg skal være så intakte som mulig, slik at funksjonen og konteksten også blir bevart. Derfor er det tvilsomt at delvis demonterte plattformer etterlatt på stedet eller avkapping av toppen på riggen, tilfredsstiller kravene og kriteriene som Unesco setter til verdensarv.

Må kunne oppleves og brukes

Målet for verdensarven er å opprettholde eller forbedre tilstanden til de stedene og objektene som kommer inn på lista. Det er derfor også strenge krav om planer for vedlikehold, vern og forvaltning av verdensarv, for nålevende og fremtidige generasjoner. Det enkelte landets lover skal også gi vern av verdensarven, og her støter vi på en juridisk nøtt: Verken kulturminneloven eller plan- og bygningsloven gjelder så langt til havs.

I den norske verneplanen for olje- og gassektoren er det viktigste å lage god dokumentasjon for fremtiden, fremfor å bevare de store installasjonene fysisk. Bakgrunnen for dette er de store kostnadene ved vern og fremtidig vedlikehold av så kompliserte anlegg. Om toppen kappes av og bena står igjen, vil det fortsatt være både dyrt og komplisert å vedlikeholde strukturen under vann. For Riksantikvaren er det også viktig at kulturminnene kan oppleves og brukes, og dette vil være utfordrende om betongbena blir stående uten topp på havbunnen. Oljeplattformene i Norge er svært godt dokumentert teknisk. Derfor er allerede vern i form av god dokumentasjon oppfylt.

Utfordrende miljøgift-utslipp

Verdensarvkonvensjonen er en miljøkonvensjon med store ambisjoner og klare koblinger til FNs bærekraftsmål. Unesco har dokumentasjon på at rundt 100 verdensarvsteder er påvirket negativt gjennom utvinning av naturressurser. Derfor har verdensarvskomitéen tydelig gitt uttrykk for at blant annet olje- og gassutvinning ikke er kompatibelt med verdensarvstatus. Vi ser ikke bort fra at verden kan oppfatte det som et paradoks om Norge skulle nominere et kulturminne i denne kategorien til verdensarvlisten, mens utviklingsland med viktige verneområder ikke får utvinne sine naturressurser på grunn av verdensarvstatusen. Slik sett ser vi også i rapportene om avhending av Condeep-riggene at det er risiko for nedbryting og mulige utslipp av miljøgifter fra betongen, også om de blir etterlatt på stedet. Dette kan bli svært utfordrende i verdensarvsammenheng.

Norge har over flere år prioritert å sikre de åtte verdensarvstedene vi allerede har, framfor å starte nye nominasjoner. Derfor har staten vært restriktiv med å sette nye steder på såkalt tentativ liste for mulige nye verdensarvsteder. Vår vurdering er at verdensarvstatus for Condeep-riggene ikke virker aktuelt.