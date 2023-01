Vi trenger selvinnsikt for å unngå trakassering

DEBATT: Takk Morten Helgaland for at du kommer opp med fem riktig gode regler for menn i alderen 45–55 år – så kult det er! Jeg tar utfordringen din og deler av mine erfaringer.

Etter seminar banket ofte en mann på hotelldøren etter jeg hadde lagt meg. Jeg støtter både Renberg og Helgaland i at dette må ta slutt.

Hanne N. Berentzen Styreleder i Næringsforeningen

Selv om jeg på lik linje med Kristina Renberg kjenner det sitter langt inne, for det er forbundet med mye ydmykelse og sårbarhet å dele slik. Men på samme tid tar nettopp jeg også din utfordring, for jeg synes at det kloke dere begge kommer opp med er så utrolig bra, og fortjener engasjement. Som enslig, eller en av to kvinner i ledergrupper og i styrer i mange år, har jeg kjent på ubalanse. Derfor var min motivasjon å være med å starte opp ressursgruppen 50/50 likestilling. I dag heter den Mangfold i Næringsforeningen.

Ofte en mann på døren

Grunnen til det var at jeg allerede i mine karrierer hadde opplevd mye maktspill og hersketeknikker. Som enslig kvinne i rommet var det veldig vanskelig å håndtere. Alt henger sammen med alt; ubalanse starter når vi ikke har balanse og mangfoldighet i styret og ledergruppene. Da blir vi ikke nysgjerrige og interesserte nok i å høre andre sine erfaringer og meninger, som er langt fra vårt eget stå sted. Og alle kan vi bli høye på oss selv når vi omgir oss med ja- mennesker. Det er bare en skikkelig dårlig start og kan skape grobunn for at en ukultur skapes i en organisasjon.

Jeg har vært med på såpass mange turer med menn opp igjennom årene, og jeg har hatt mine regler slik som Kristina Renberg skriver om. Aldri avtale og treffes med bare en mann; være forsiktig med drikken; og liste seg i seng selv om du sier du bare skal på toalettet. Det er ikke få ganger at det ble banket på min dør. Det kan jo høres ganske så uskyldig ut, og det skjedde jo ingenting for jeg «sov» jo. Men for meg er dette ganske provoserende og ydmykende. Og jeg støtter både Renberg og Helgaland i at dette må ta slutt.

Menn drives av makt. Men når det er sagt så prøver jeg på ingen måte å generalisere. På sammen måte som jeg kjenner utrolig mange flotte menn i alderen 45–55 år som ikke rammes av denne debatten. Men å drives av makt, krever balanse. Ellers kan det blir maktmisbruk og det er noe helt annet. Det er her det går feil. En dask på rumpa og en tunge inn i øret er ikke for gøy, det er maktmisbruk, spør du meg.

Selvinnsikt viktig

For makt og mot har vært to gode indikatorer på hvordan menn i stor grad har vært de som har utviklet verden. Så kan vi nok alle være enige om at verden nå trenger balanse, nysgjerrig og empati, i tillegg til mot. Her må kvinner opp og frem for at vi skal lykkes. Vi må ha satse på mangfoldet. Det er igjen denne nysgjerrighet til å lytte og forstå og respektere hverandres for ulikheter. Det gjelder absolutt alle, både kvinner og menn.

Jeg traff nylig en ung gutt på 18 år som har som hobby å rappe. Han fortalte meg at han holder på å skrive en rapp om den norske drikkekultur. Han synes rett og slett ikke den er bra. Lad oss være enige om at vi alle ønsker å være gode forbilder for ungdommen vår. Jeg håper han lykkes med sin rapp, og så snart den er ute skal jeg dele den.

Det er en jobb og gjøre og det starter med hver og en av oss. Vi kommer langt med selvinnsikt og ønsket om å være et godt medmenneske. Jeg synes Morten Helgalands regel om å fortelle til en som står deg nær, hvordan du har oppført deg og få tilbakemelding på det, er en regel vi alle kan ta med oss i hverdagen. Takk for utfordringen!