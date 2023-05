Skjenkekontrollen må slutte med flisespikkeri

DEBATT: Når selve skjenkekontrollen angripes på grunn av noen få merkelig enkeltvedtak, tar det blikket vekk fra den viktige jobben skjenkekontrollen faktisk gjør.

Høyre går til valg på å forenkle prosessen for fornyelse slik at kun endringer skal meldes inn, men bevilling fornyes automatisk så lenge det ikke foreligger grunnlag for å frata bevilling.

Benjamin Aarsland Bartender, Espier Bar og kommunestyrekandidat for Høyre

Knut Bergesen Daglig Leder, Harry Pepper og kommunestyrekandidat for Høyre

Som ansatte i utelivet i en årrekke har vi opplevd skjenkekontrollen ved mange anledninger, og har nesten utelukkende gode erfaringer med jobben de gjør. Juridisk i kommunen oppleves som både samarbeidsvillige og lydhøre for tilbakemeldinger.

Det har den siste tiden vært stort oppmerksomhet rundt skjenkekontroller og håndhevelse av alkoholloven i Stavanger. Både aktører i bransjen, NHO, og flere politiske partier har kastet seg inn i en debatt som holder på å spore helt av. Nå kalles det inn til oppvaskmøte, for noe som burde og kunne vært løst på et meget lavt nivå juridisk i kommunen etter tilbakemelding fra skjenkestedet. Samtidig reiser det seg en mye viktigere debatt, nemlig hvordan vil vi at bransjen skal kontrolleres i fremtiden.

Det må være rom for at vi politisk kan stake ut hvilke satsingsområder som skal vektlegges under kontroll. Vinflasker til pynt burde definitivt ikke være det, men overstadig berusete gjester, skjenking av mindreårige, og mangel på generell kontroll på skjenkestedet må slås hardt ned på. Skjenkekontrollen sin funksjon må være å sørge for at bransjen opptrer ansvarlig og profesjonell. Ikke minst må kommunen sørge for at alle behandles likt.

Stavanger Høyre har programfestet å jobbe for et tettere samarbeid mellom bransjen og kommunen for å sørge for at kommunen sin rolle som medspiller blir mer fremtredende. Utelivet er viktig for Stavanger, for trivsel, sysselsetting, verdiskapning, og for Stavanger som reiselivsdestinasjon. Bransjen har det siste tiåret både blitt langt mer profesjonell, det skal vi bygge videre på. Useriøse aktører skal aldri få fotfeste i Stavanger, og for å sikre det er skjenkekontrollen en av flere viktige funksjoner. Revidert skjenkereglement må derfor ta høyde for hvilke satsingsområder disse kontrollørene skal ha. Det hjelper ingen i bransjen, ei heller juridisk i kommunen, å sitte på hver sin tue og trekke frem enkelteksempler som ikke burde vært et tema.

Bransjen skal tas på alvor, skal vises respekt, og samarbeidsvilje. Slik det er nå er det for eksempel mer komplisert å søke om fornyelse av skjenkebevilling enn det er å søke ny bevilling. Høyre går til valg på å forenkle prosessen for fornyelse slik at kun endringer skal meldes inn, men bevilling fornyes automatisk så lenge det ikke foreligger grunnlag for å frata bevilling. Slik dagens praksis fungerer er i utgangspunktet alle ansatte i bransjen på midlertidige 4-års engasjement, slik kan vi ikke ha det. Det er ikke å spille på lag med bransjen, det er ikke å ta bransjen seriøst. Skjenkereglementet som vedtas politisk må sikre at vi i fremtiden ikke trenger denne typen oppvaskmøter. Vinflasker som pynt inne på en bar er ikke reklame for alkohol. Både bransjen, kommunen, og skjenkekontrollen har langt viktigere ting å ta tak i.