Revheim bekreftar poenget mitt om korleis vi ser på krigen i Ukraina

DEBATT: Takk til Øyvind Revheim for at han bekreftar poenget mitt: Det er lite rom for å hevda avvikande syn på krigen i Ukraina.

Leiv Olsen Stavanger

Debatt

Eg skreiv (28. februar) at den som ikkje sluttar fullt opp om Natos linje, blir framstilt som støttespelar for Putin. Revheim svarar (2. mars): «Kan det være to sider i synspunktene på denne krigen som begge representerer folkeretten og FNs regler for konflikthåndtering? Svaret er ubetinget nei.» Han legg til: «Leiv Olsen går Putins ærend.»

På den eine sida gir Revheim meg rett i at Nato har omkransa Russland i åra etter 1991. Men å seia at dei dermed har eit medansvar for at spenninga steig, og at Russland kan ha følt seg provosert til å gå til angrep, er å gå Putins ærend. Trass i at eg stempla Russlands angrep som folkerettsstridig og skreiv at Natos framferd ikkje kan nyttast som unnskyldning. Revheim ser ut til å meina at kritikk av Nato ikkje skal vera lov.

Historia

Revheim skriv at Russland har angripe ikkje berre Ukraina, men også nabolanda Tsjetsjenia og Georgia. Russland har angripe Ukraina – det er det ikkje tvil om. I Tsjetsjenia utførte dei særs grove menneskerettsbrot – det er det heller ikkje tvil om. Men Tsjetsjenia er ein republikk i Russland, Tsjetsjenia braut aldri ut av Russland og er derfor ikkje eit naboland. Når det gjeld krigen mellom Russland og Georgia, er det uklart kven som gjekk til angrep.

Revheim skriv òg at «Nato ikkje er strukturert til å utføre angrepskrig». Kva han meiner med «strukturert», veit eg ikkje, men det er eit faktum at Nato gjekk til angrep på Jugoslavia (dagens Serbia) i 1999, utan godkjenning frå FN. USA gjekk til angrep på Irak i 2003, utan godkjenning frå FN, mot viljen til fleire av sine allierte og mot store folkelege protestar, og fekk seinare Nato med på oppdraget. Nato misbrukte i 2011 ein FN-resolusjon til å bomba storbyar i Libya, dei forpurra forsøka på fredsløysing og dreiv igjennom eit regimeskifte. Nato har sidan 2011 operert med militærstyrkar i Syria, utan FN-godkjenning.

Alt dette er brot på folkeretten. Men dei fleste norske aviser held kjeft, me liker ikkje å kritisera våre eigne. Rekneskapen viser likevel: Nato har gått til fleire folkerettsstridige angrepskrigar enn Russland har gjort.

Samtidig er det ingen tvil om at Russland i dag har eit undertrykkande regime som bryt menneskerettane. Det er også slik at eitt folkerettsbrot ikkje unnskylder eit anna: At Nato har gått til krigar mot andre land, gir ikkje Russland rett til å gjera det same.

Fullt mogleg

Me må vera konsekvente i kritikken av folkerettsbrot og menneskerettsbrot. Det kan ikkje vera rett å kritisera slikt berre når USAs fiendar gjer slike brot, og halda kjeft når USA eller USAs vennar gjer det.

Eg hevda at det er fullt mogleg å fordømma Russlands angrepskrig og støtta Ukraina, og samtidig støtta FNs arbeid for forhandlingsløysingar. Revheim meiner at det er å gå Putins ærend. Men då bør han kritisera FNs generalsekretær António Guterres, og ikkje meg.