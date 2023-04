Et godt arbeids­miljø oppstår ikke av å spise pizza sammen

KRONIKK: Arbeidsrelatert stress er ikke et individuelt problem, det må håndteres på virksomhetsnivå.

Det er et lederansvar å unngå arbeidsrelatert stress.

Maria Therese Jensen Førsteamanuensis i psykologi, Lesesenteret, UiS

De fleste ledere er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. Påstanden «Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø» er også med på å markedsføre arbeidsplassen i de fleste jobbutlysninger, og kan kanskje for noen nærmest oppfattes som en klisjé.

Men hva betyr egentlig «et godt arbeidsmiljø»? Mange forbinder det med begrepet jobbtilfredshet, som defineres som en positiv følelse knyttet til jobben. I Norge ser det for så vidt bra ut. I 2020 sa 9 av 10 nordmenn at de var tilfreds med jobben sin. Norske arbeidstakere er også mer tilfreds med jobben enn andre europeere, selv om tallene er høye også ute i Europa. Ledere i organisasjoner som får slike resultater, vil gjerne konkludere med at «her er arbeidsmiljøet bra – det store flertallet av arbeidstakere sier jo at de er tilfredse!»

Men hva forteller disse tallene oss egentlig? En svakhet ved hvordan jobbtilfredshet måles er at spørsmålet er veldig generelt. De ansatte må gjerne svare på et enkeltspørsmål à la «alt i alt, hvor tilfreds vil du si at du er i jobben din?» – og blir bedt om å rangere dette på en skala fra 1 til 5.

Men mange andre faktorer kan være med på å skape problemer for den enkelte – selv om man i det hele og store er fornøyd med jobben sin.

Utbredt

For samtidig som 90 prosent av norske sysselsatte forteller at de er tilfreds med jobben, viser den samme undersøkelsen at mange allikevel opplever fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

Dette betyr at å trekke konklusjoner om arbeidsmiljø basert på ett enkeltspørsmål om ansattes jobbtilfredshet, har svakheter. For å få vite hvordan de ansatte egentlig har det på jobb, bør virksomheter stille andre spørsmål. Når organisasjoner skal måle faktorer relevante for arbeidsmiljøet, kan det være nyttig i tillegg å stille spørsmål om arbeidsbelastning, ledere og kollegastøtte, konflikter etc. Da vil en ofte få mere variasjon i svarene, og et mer korrekt bilde av arbeidsmiljøet.

Et helseproblem

En av de store utfordringene for dagens arbeidstakere, både i Norge og internasjonalt, er arbeidsrelatert stress. Ifølge Arbeidstilsynet opplever vi stress i jobben når det stilles høyere krav til oss enn vi er i stand til å takle, mestre eller kontrollere. Hvis denne type stress vedvarer over tid, kan det føre til alvorlige helseproblemer.

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2022 viser at 12 milliarder arbeidsdager går tapt som følge av at arbeidstakere har redusert mental helse. WHO og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) gjennomførte i 2016 en kunnskapsoversikt basert på tall fra 194 land som viste at 745.000 mennesker globalt døde av slag eller hjertefeil etter å ha arbeidet mer enn 55 timer per uke.

Det er ikke bare hvor mange timer ansatte jobber som kan være relatert til stress. Også mellommenneskelige forhold, som konflikter og trakassering, kan føre til stress på jobben. Konflikter kan for eksempel oppstå som følge av faglig uenighet, som igjen kan utvikle seg til personkonflikter. Dersom slike konflikter ikke tas tak i, kan det påvirke hele arbeidsmiljøet negativt.

Det er viktig at disse utfordringene ikke gjøres til et individuelt problem. Arbeidsrelatert stress må håndteres på virksomhetsnivå, og det er et lederansvar å tilrettelegge og organisere arbeidet slik at det forhindres. For å få et bilde av arbeidsmiljøet er det derfor viktig at virksomheter undersøker faktorer som fanger opp arbeidsrelatert stress.

De reelle utfordringene

De fleste organisasjoner gjennomfører og følger opp medarbeiderundersøkelser. Min erfaring, etter flere år med medarbeiderundersøkelser i ulike organisasjoner, er imidlertid at det ofte er mangel på samsvar mellom tiltakene som iverksettes og de faktiske utfordringene i arbeidsmiljøet. Et tenkt eksempel kan være at en høy andel av ansatte i en avdeling rapporterer både om høy arbeidsbelastning og høyt konfliktnivå.

En typisk reaksjon fra ledelsen kan da være at avdelingen gjør noe hyggelig sammen – for eksempel dra på teambuilding, gå ut og spise pizza eller at man oppfordrer alle til å komme til lunsj hver dag.

Dette kan selvsagt være fine initiativ, men det er viktig å være klar over at denne type tiltak ikke i seg selv løser arbeidsmiljøproblemene. For å sette det på spissen, ansatte vil ikke oppleve mindre arbeidsbelastning av å dra på teambuilding. I verste fall kan det faktisk føles som en tilleggsbelastning. Og dersom det er et høyt konfliktnivå mellom ansatte, vil det ikke bøte på problemet å gå ut og spise pizza, eller sitte ved siden av hverandre i lunsjen.

Et arbeidsmiljøproblem må løses på det nivået der det har oppstått, det vil si på arbeidsplassen. Og for å finne ut hvordan de ansatte egentlig har det, og hvor problemene egentlig ligger, må man stille de riktige spørsmålene.